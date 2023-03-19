80 مليار دينار ضائعة لعدم رسكلة النفايات

اتفاقيات تعاون بين مؤسسات الرسكلة وأخرى صناعية بالبليدة

أبرمت مؤسسات ناشطة في مجال رسكلة وتثمين النفايات على مستوى ولاية البليدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات صناعية في مسعى تجسيد برنامج التكامل في إعادة تدوير النفايات الذي باشرته مديرية البيئة المحلية، حسب ما علم به من مديرية القطاع.

وأوضح مدير البيئة، وحيد تشاشي، أنه في إطار تجسيد برنامج التكامل في إعادة تدوير النفايات الذي سطرته مصالحه، يجري حاليا ربط المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال رسكلة وتثمين النفايات مع مؤسسات صناعية في شكل اتفاقيات شراكة تقضي بوضع حلقة مغلقة للاسترجاع والتدوير والإنتاج.

وذكر في هذا الشأن بالاتفاقية المبرمة مؤخرا بين مؤسستين تنشطان بالولاية، الأولى مختصة في استرجاع الألمنيوم وتحويله لصفائح كمادة أولية، ومؤسسة أخرى تقوم بتحويل هذه الصفائح إلى مسخنات كمنتج نهائي وبنوعية ممتازة.

وأضاف أن مديرية البيئة رافقت هاتين المؤسستين في إمضاء اتفاقية تكامل وتعاون تسمح بوضع حلقة مغلقة للاسترجاع والتدوير والإنتاج.

وستساهم هذه الخطوة، في توفير المادة الأولية من الألمنيوم لأصحاب المؤسسة التي كانوا يقومون باسترجاعها من 15 ولاية من الوطن وبصورة عشوائية، وفي تحقيق ما يسمى بالاقتصاد التدويري الذي تولي له الوزارة الوصية أهمية بالغة للقضاء على النفايات، كما قال.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد تلك التي أبرمتها مؤسسة تنشط في مجال ذبح ومصبرات اللحوم مع مؤسسات ناشئة تقوم باسترجاع بقايا الدجاج، تقضي بتوفيرها هذه المواد الأولية التي تعيد تدويرها وتثمينها بتحولها إلى بروتينات.

وحسب السيد تشاشي، تطمح الولاية مستقبلا ربط هذه المؤسسات مع مؤسسات ناشئة تنشط في مجال استرجاع وتدوير النفايات لتوفير لها من جهة مواد أولية ومن جهة أخرى القضاء على مشكل النفايات المطروح بحدة على مستوى الولاية.

وأضاف أن من شأن هذه الخطوة ضمان لأكثر من 120 مؤسسة تنشط في مجال رسكلة النفايات بشتى أنواعها كالبلاستيك والكارتون والألمنيوم والزجاج والحديد والمواد العضوية، استمرارية نشاطها وتوسيعه خاصة.

وأشار المدير إلى أن “الأموال المهدرة والتي كان من الممكن تحقيقها في مجال الرسكلة، قدرتها الوزارة الوصية بأكثر من 80 مليار دج، الأمر الذي يستدعي تشجيع هذه المؤسسات على ممارسة هذا النشاط”.

وأكد في الأخير السيد تشاشي عزم مصالحه على مرافقة هذه المؤسسات الناشئة من خلال توسيع نطاق هذه الاتفاقيات لتشمل كذلك مجال تطهير المياه المستعملة.