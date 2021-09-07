8000 مليار… نفقات الدولة لإنعاش مركب الحجار!

لا يزال يواجه صعوبات مالية لتمويل الاستغلال

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، الثلاثاء، بعنابة أن “الاعتماد على هندسة مالية جديدة لتعزيز القدرات التنافسية لمركب سيدار الحجار أصبح أكثر من ضرورة لإعادة بعث نشاط الحديد والصلب بالمصنع وتمكينه من الإسهام الفعلي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي”.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بقاعة المحاضرات لمركب سيدار الحجار في إطار زيارة عمل وتفقد لولاية عنابة تدوم يومين بأن مركب سيدار الحجار “لا يزال يواجه صعوبات مالية لتمويل دورة الاستغلال”، الأمر الذي يتطلب “تطوير مقاربة تحقق أهداف المردودية الاقتصادية بهذا المركب”.

وذكر بأن مركب سيدار الحجار الذي استفاد من مخطط نمو بنحو 80 مليار دج (34 مليار دج للمرحلة الأولى و46 مليار دج للمرحلة الثانية) وجه لإعادة تأهيل أهم وحداته وتعزيز إنتاج مادة الحديد الزهر والمواد المسطحة “يحتاج اليوم إلى مراجعة نمط التسيير واستراتيجية التطوير”، مفيدا بأن رفع تحدي المردودية الاقتصادية بهذا المركب يتطلب في إطار المقاربة الجديدة “تقليص تكاليف الإنتاج والاعتماد على خبرة وتجربة الكفاءات الموجودة، إضافة إلى ترقية الشراكة مع الوحدات الاقتصادية لمختلف القطاعات”.

كما ركز الوزير في السياق ذاته على أهمية “تغيير الذهنيات وخلق مناخ للحوار والعمل التشاركي لتطوير أنشطة الإنتاج” داعيا إلى رفع تحدي تطوير الإنتاج لتمكين المركب من استعادة مكانته في السوق الوطنية والتمركز جهويا ودوليا، مبرزا أن التوقعات الاستشرافية لفترة ما بعد جائحة كورونا “تعد بإنعاش اقتصادي وتزايد الطلب محليا ودوليا على منتجات الحديد والصلب التي تمثل قاعدة كل الصناعات”.

وخلال زيارة تفقدية بالمركب عاين الوزير المنطقة الساخنة (الفرن العالي رقم 2)، حيث ثمن الجهود التي بذلتها الدولة في إطار مخطط النمو الذي استفاد منه المركب والتي مكنت في إطار المرحلة الأولى من هذا الاستثمار من تحديث الفرن العالي واقتناء تجهيزات تكنولوجية حديثة لتشغليه وتأمينه وللتحكم عن بعد.

كما نوه الوزير بمجهودات الكفاءات الشابة التي تعمل بالمنطقة الساخنة وأهمية الخبرة المكتسبة في هذا المجال، مركزا على ضرورة المحافظة على هذه المكاسب والعمل من أجل رفع الإنتاج بالمركب تحسبا لمرحلة انتعاش اقتصادي مرتقبة حسب التوقعات “بعد جائحة كورونا”.

كما زار الوزير بالمركب وحدة إنتاج الأوكسجين ونوه بالجهود التي بذلها مصنع الحجار في إطار المجهود الوطني لمواجهة جائحة كورونا وذلك من خلال توفير أكثر من 5000 لتر يوميا من مادة الأوكسجين لقطاع الصحة رغم الوضعية الاقتصادية “غير المريحة” للمركب.

وبذات الموقع طمأن الوزير عمال وإطارات المركب بأن إنتاج الأوكسجين بالمركب سيتعزز في إطار الاستثمارات المرتقبة للمرحلة الثانية من مخطط النمو قصد تلبية الاحتياجات من هذه المادة الاستراتيجية.

والتقى وزير الصناعة في جلسة مغلقة مع إطارات ومسيري مركب سيدار الحجار لدراسة آفاق تطوير إنتاجه.

خ. م