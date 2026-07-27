81 مليون دولار مكاسب المنتخبات العربية من مونديال 2026

حصة المنتخب الوطني تقدر بـ 12.5 مليون دولار

حصدت المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 نحو 81 مليون دولار من الجوائز المالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك ضمن النسخة الأعلى قيمة في تاريخ البطولة، التي بلغ إجمالي جوائزها 727 مليون دولار.

واعتمد “فيفا” نظاماً مالياً جديداً للبطولة، خصص بموجبه 655 مليون دولار توزع وفق نتائج المنتخبات، إلى جانب 72 مليون دولار بدل إعداد، بواقع 1.5 مليون دولار لكل منتخب من المنتخبات الـ48 المشاركة، ليصل إجمالي الجوائز المالية إلى 727 مليون دولار.

وكان نصيب المنتخب الوطني الجزائري 12.5 مليون دولار عقب تأهله إلى دور الـ32، مسبوقا بالمنتخب المغربي الذي حصد 20.5 مليون دولار إثر بلوغه الدور ربع النهائي، بينما جاء المنتخب المصري ثانياً بإجمالي 16.5 مليون دولار بعد وصوله إلى دور الـ16.

أما منتخبات السعودية وتونس والأردن، فقد حصل كل منها على 10.5 ملايين دولار، وهي القيمة المخصصة للمنتخبات التي ودعت البطولة من دور المجموعات، وتمثل الحد الأدنى المضمون لكل منتخب تأهل إلى النهائيات.

وشهدت نسخة 2026 أكبر زيادة مالية في تاريخ كأس العالم، إذ ارتفعت قيمة الجوائز بأكثر من 50 في المائة مقارنة بنسخة قطر 2022، في ظل توسع البطولة إلى 48 منتخباً، وتوجه “فيفا” نحو تعزيز العوائد المالية للاتحادات الوطنية المشاركة.

وعلى مستوى المراكز الأولى، حصل المنتخب الإسباني، بطل العالم، على جائزة مالية قدرها 50 مليون دولار، بينما نال المنتخب الأرجنتيني، صاحب المركز الثاني، 33 مليون دولار، وحصل المنتخب الإنجليزي، صاحب المركز الثالث، على 29 مليون دولار، بينما بلغت جائزة المنتخب الفرنسي، صاحب المركز الرابع، 27 مليون دولار.

ومع إضافة بدل الإعداد البالغ 1.5 مليون دولار لكل منتخب، ارتفع إجمالي ما حصلت عليه إسبانيا إلى 51.5 مليون دولار، والأرجنتين إلى 34.5 مليون دولار، وإنجلترا إلى 30.5 مليون دولار، وفرنسا إلى 28.5 مليون دولار، ضمن إجمالي الجوائز القياسي البالغ 727 مليون دولار الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2026.