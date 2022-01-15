مؤتمر الفصائل الفلسطينية: وفد  من حركة فتح يصل الجزائر

وصل وفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إلى الجزائر العاصمة، السبت، بدعوة من رئاسة الجمهورية، في إطار مشاورات لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية.

وترأس وفد حركة فتح عبد الله الإفرنجي عضو اللجنة المركزية المفوض العام للعلاقات الخارجية.

إلى ذلك، ضم الوفد مروان عبد الحميد عضو المجلس الثوري، أحمد عبد الرازق سفير فلسطين ومعتمد حركة فتح في الجزائر.

وتستمر زيارة العمل هذه إلى يوم الخميس المقبل ويتخللها عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين الجزائريين لبحث العلاقات الفلسطينية الجزائرية، وسبل تدعيمها وتمكينها خدمة للبلدين.