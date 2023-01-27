83 ألف وظيفة بإيطاليا أمام الجزائريين في هذه التخصصات

بداية تقديم الطلبات نهاية مارس المقبل

فتحت الحكومة الايطالية إمكانية التوظيف أمام الجزائريين في إطار مرسوم تدفق العمالة الأجنبية للعام الحالي والتي خصص لها ما يقارب 83 ألف منصب عمل، في عدة تخصصات مطلوبة في سوق الشغل بهذا البلد الأوربي، على أن يشرع في تقديم الطلبات نهاية مارس المقبل.

وجاء الإعلان عن هذه التدابير من خلال مرسوم التدفقات ( Decreto Flussi)، بالجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية في عددها 21 الصادر الخميس 26 جانفي 2023، حيث فتح أمام الجزائريين ومواطني 32 بلدا إمكانية الحصول على وظيفة من أصل 82 ألف و705 منصب عمل متاح خلال هذه السنة.

وبالنسبة للجنسيات المعنية فقد أوضح المرسوم أنه إضافة للجزائريين، فإن الدول المعنية به هي ألبانيا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وكوريا (جمهورية كوريا) وكوت ديفوار ومصر والسلفادور وإثيوبيا والفلبين وغامبيا وجورجيا وغانا واليابان وغواتيمالا والهند وكوسوفو ومالي والمغرب وجزر موريس ومولدوفا، والجبل الأسود والنيجر ونيجيريا وباكستان وبيرو وجمهورية مقدونيا الشمالية والسنغال وصربيا وسري لانكا والسودان وتونس وأوكرانيا.

وبالنسبة للجزائريين فإنهم معنيون على وجه الخصوص بالأعمال التابعة (أي لدى أرباب عمل) غير الموسمية وفق المرسوم، وهو النوع من العقود التي خصص لها 24 ألف و105 منصب عمل.

وبالنسبة للمهن المطلوبة، فقد ذكر المرسوم أنها تخص قطاعات النقل البري والبناء والسياحة والفنادق والميكانيك والاتصالات والأغذية وبناء السفن.

أما مواعيد تقديم الطلبات فقد أوضح المرسوم أنها تبدأ على التاسعة صباحا من اليوم الـ 60 الموالي لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الايطالية، ما يعني أن تقديم الطلبات متوقع بنهاية مارس المقبل، وتبقى سارية إلى غاية بلوغ الحصص المعنية، أو إلى غاية 31 ديسمبر2023.

ولم يحدد المرسوم حصة كل بلد من الوظائف، ما يعني أنها ستكون مفتوحة بحسب أعداد المتقدمين للحصول على مناصب.