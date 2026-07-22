83 منصبا للوظائف الإدارية والتقنية بوزارة التجارة الخارجية

للالتحاق برتب المفتشين ومهندسي إعلام آلي وتخصصات مختلفة

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح مسابقة توظيف وطنية على أساس الشهادة، لتدعيم مواردها البشرية بعدد من الكفاءات في الرتب الإدارية والتقنية، حيث خصصت 83 منصبا ماليا موزعة على عدة تخصصات، مع تحديد فترة التسجيلات بـ15 يوم عمل ابتداء من تاريخ نشر الإعلان، الموافق لـ22 جويلية 2022.

وحسب الإعلان الصادر عن الوزارة، فإن المسابقة تخص الالتحاق برتب مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بـ16 منصبا، ومفتش رئيسي لقمع الغش بـ15 منصبا، ورئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بمنصبين، ومتصرف محلل بـ18 منصبا، ومتصرف بـ9 مناصب، وملحق رئيسي للإدارة بـ6 مناصب، وملحق إدارة بـ4 مناصب، وكاتب مديرية بـ3 مناصب، ومحاسب إداري رئيسي بـ3 مناصب، ومهندس دولة في الإعلام الآلي بـ4 مناصب، وتقني سامي في الإعلام الآلي بمنصبين، إضافة إلى منصب واحد لرتبة وثائقي أمين محفوظات.

واشترطت الوزارة، بحسب كل رتبة، حيازة المترشحين على شهادات الماستر أو الليسانس أو مهندس دولة أو الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادات التكوين المتخصص، في طيف واسع من التخصصات، من بينها العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والعلوم المالية والمحاسبة والقانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال والإعلام الآلي، فضلا عن تخصصات علمية وتقنية مرتبطة بمراقبة الجودة وقمع الغش، على غرار الكيمياء والبيولوجيا والميكروبيولوجيا والتكنولوجيا الغذائية والبيوتكنولوجيا والإلكترونيك والإلكتروميكانيك وغيرها.

ويتضمن ملف الترشح طلبا خطيا، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط، إضافة إلى استمارة معلومات تملأ من طرف المترشح. كما يمكن إرفاق شهادات العمل والخبرة المهنية، ووثائق تثبت التكوين المكمل أو الدراسات والأعمال المنجزة أو التفوق في الدفعة، عند الاقتضاء، إلى جانب الوثائق الخاصة بالمترشحين المستفيدين من أجهزة الإدماج المهني أو حاملي بطاقة الإعاقة.

أما المترشحون المقبولون نهائيا، فسيكونون مطالبين باستكمال ملفاتهم قبل التعيين، بإرفاق شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، ومستخرج من شهادة الميلاد، وشهادتين طبيتين تثبتان القدرة على شغل المنصب، وصورتين شمسيتين، فضلا عن الوثائق المتعلقة بالحالة الاجتماعية أو صفة أرملة أو ابن شهيد، عند الاقتضاء.

ودعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الراغبين في المشاركة إلى إيداع أو إرسال ملفاتهم إلى مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، المديرية الفرعية للموظفين، بمقر الوزارة الكائن بـ135 شارع ديدوش مراد، بسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة بمقر وزارة السكن سابقا، مؤكدة أن آخر أجل لإيداع الملفات هو 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ أول نشر للإعلان، مع التنبيه إلى أن الملفات الناقصة أو المودعة خارج الآجال المحددة لن تؤخذ بعين الاعتبار.