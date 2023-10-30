8382 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على غزة، إلى 8382 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الصادر يوم الإثنين، إن 8260 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و122 شهيدا في الضفة. فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف مواطن، ونحو 2050 في الضفة.

وبينت الوزارة في تقريرها، أن 73 بالمئة من الشهداء في حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنّين.

من جهتها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، أنها استنفدت احتياطاتها من الوقود، وبدأت بتقليص عملياتها الإغاثية في القطاع بشكل كبير.