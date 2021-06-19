84 % نسبة النجاح الوطنية في “السانكيام”

فيما بلغت نسبة الانتقال 93 بالمائة..مصدر رسمي للشروق

بلغت نسبة النجاح الوطنية، في إمتحان السانكيام 84 بالمائة، خلال دورة 2021.

وقالت مصادر مسؤولة من وزارة التربية الوطنية لـ”الشروق”، أن نسبة الإنتقال في إمتحان “السانكيام” بلغت 93 بالمائة.

ووفقا للنسب التي تم تسجيلها خلال دورة 2021، سيتم انتقال 93 بالمائة من التلاميذ الذين اجتازوا الامتحان إلى السنة الأولى متوسط.

وأعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن الشروع في اشهار نتائج امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي (السانكيام) دورة 2021 ، السبت، ابتداء من الساعة الرابعة مساء.

وسيكون إشهار النتائج وفقا لبيان الوزارة، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات، وعبر فضاء الأولياء.

كما سيكون عن طريق إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى متوسط في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.