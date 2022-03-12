85 ألف دينار تكلفة المناصر المسافر إلى الكاميرون

تبلغ تكلفة المناصر الجزائري الواحد المسافر إلى الكاميرون، لِمتابعة مباراة “الخضر” في الدور الأخير من تصفيات المونديال، مبلغا “رمزيا” إلى حدّ كبير.

جاء ذلك بعد قرار اتّخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يقضي بِدعم سفرية أنصار المنتخب الوطني الجزائري إلى الكاميرون.

وأوضحت مصالح رئاسة الجمهورية أن تكلفة المسافر الواحد تُقدّر بـ 85 ألف دينار، وتشمل: ثمنَي التذكرة والتأشيرة وتأمين السفر والفحص الطبي ووجبة الطعام والتنقل من مطار مدينة دوالا الكاميرونية إلى ملعب “جابوما” وأيضا العودة، وأمور أخرى.

ودعّمت شركات عمومية المبلغ حتى يكون في متناول المناصر الجزائري، وهي: “سوناطراك”، و”سونلغاز”، و”موبيليس” و”سيربور” و”مدار”. بعد أن كان يُشير إلى رقم 140 ألف دينار للمشجّع الواحد.

وسيُسافر جمهور “محاربي الصّحراء” إلى الكاميرون على متن 10 طائرات لِشركة “الخطوط الجوية الجزائرية”، ورحلتَين على متن طائرتَين أُخريَين تابعتَين لِشركة “الخطوط الجوية الطاسيلي”.

وخُصّصت للعاصمة 4 طائرات، مقابل طائرتَين لِوهران وقسنطينة وبشار وورقلة.

ويُمنع من السفرية “القُصَّر” أو مَن تنزل أعمارهم عن مستوى 18 سنة، فيما تُباع التذاكر انطلاقا من هذا الأحد، وإلى غاية الثلاثاء المقبل، لدى فروع وكالة “سياحة وأسفار الجزائر”.

ومعلوم أن مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف الكاميروني، تُجرى مساء الـ 25 من مارس الحالي.