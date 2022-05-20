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الجزائر

85 ألف هكتار من الأراضي الزراعية للراغبين في الاستثمار بالجنوب

س.ع
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85 ألف هكتار من الأراضي الزراعية للراغبين في الاستثمار بالجنوب

سيتمّ تخصيص 85 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الصحراوية، لفائدة المستثمرين حاملي المشاريع في مجال الزراعات الاستراتيجية، في مرحلة ثانية من العملية.

جاء ذلك في حديث للمدير العام لديوان تنمية الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية سليمان حناشي، للإذاعة الوطنية.

 حناشي أوضح في تصريحه للقناة الإذاعية الأولى الخميس، أن الديوان خصّص ما نسبته 40 بالمائة من الأراضي الزراعية للقمح للصلب، و60 بالمائة للحبوب.

كما أكد ذات المسؤول “تجاوز إشكالية البيروقراطية في منح الأراضي للمستثمرين”، مشيرا إلى “قرار وزاري مشترك بمنح تسهيلات للاستفادة من العقار الفلاحي عبر منصة رقمية”.

وكان ديوان تنمية الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية قد منح 100 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية للمستثمرين، في المرحلة السابقة.

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