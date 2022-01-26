85 بالمائة من مستخدمي مركز مكافحة السرطان مصابون بكورونا

المختصون في الأورام يحذّرون من الوضع

يهدّد الانتشار الواسع لفيروس كورونا وبالأخص المتحوّر “أميكرون” مرضى السرطان بشدة، جراء الإصابات الكثيرة للمرضى وكذا المهنيين في هذا التخصص الذي صمد طيلة الموجات الثلاث السابقة وظل من أهم التخصصات الاستعجالية التي لم توصد أبوابها، غير أنّ الوباء للأسف الشديد زحف على نسبة كبيرة من المستخدمين هذه المرة، مما حال دون المحافظة على الوتيرة المعهودة في التكفل بالمرضى وتلقيهم العلاج…

وأكدت المختصة في الأورام الطبية، البروفيسور قربوعة أسماء، في تصريح لـ”الشروق”، أنّ 85 بالمائة من مستخدمي مركز بيار وماري كوري لمكافحة السرطان مصابون بكوفيد19 ويعانون من الأعراض، حيث إنّ أغلبهم يتواجد في عطل مرضية، وعليه بقيت أغلب المصالح دون أطباء ودون ممرضين ولا حتى محضّرين.

وأضافت البروفيسور قربوعة: “حاولنا العمل يوما بيوم والتأقلم مع الوضع من أجل حسن التكفل بالمرضى ورغم كل الظروف استمررنا في العمل بما لدينا من طاقات بشرية”.

وكشفت المختصة عن “تأجيل برمجة بعض المرضى حسب وضعيتهم الصحية أما بالنسبة للآخرين ونظرا لهذه الوضعية الحرجة للغاية فقد ونقص المهنيين فقد لجأ بعض الأطباء ممن يعانين إصابات خفيفة إلى العمل والحضور إلى المصالح دون فحص المرضى، وإنما فقط من أجل تجديد الوصفات الطبية، قصد تمكين مرضاهم من مواصلة العلاج وذلك لأن الجميع خائف من أن ينقل إليهم العدوى”.

ونصحت المختصة قربوعة مرضى السرطان بضرورة التلقيح لأنهم من الفئات الهشة المعرضة للخطر بشدة وتجنب التواجد في أماكن التجمعات والخروج دون سبب جدي.

وقالت البروفيسور قربوعة: “رغم أن المهنيين مصابون، لكننا لم نتوقف عن العمل، كما أننا قمنا بتحويل المرضى نحو مصلحة الأورام لمستشفى بني مسوس في غياب من يتكفل بهم يوم الخميس الماضي، واستأنفنا العمل بعدها بيوم على مستوى فحوصات الاستعجالات، كما أنّ مصلحة الأورام تبقى مفتوحة في وجه المرضى”.

ودعت المختصة المرضى لحماية أنفسهم جيدا و”عدم التردد في التنقل للاستعجالات بالمركز عندما يستدعي وضعه الصّحي الحرج ومعاناته من الألم ذلك”.

من جانبه، أفاد عزوز نور الدين، المكلف بالاتصال على مستوى مركز مكافحة السرطان “بيار وماري كوري” بأن المركز يستقبل حوالي ألف زائر يوميا ويعمل به 1400 مستخدم، 40 بالمائة فقط منهم ملقحون. وكشف عزّوز نور الدين عن فتح المركز مصلحة للفحص عن كوفيد19 لفائدة المستخدمين الذين تزايدت إصاباتهم في الأيام القليلة الأخيرة.

وتسهل الفحص في المصلحة إجراء الاختبارات للمهنيين حيث يخضع يوميا ما معدّله 50 مهنيا ومستخدما للفحص على مستوى المصلحة، 40 منهم تكون نتائجهم ايجابية، ما يعني نسبة تناهز 90 بالمائة. ودعا عزوز مرافقي المرضى إلى توخي الحذر والحيطة والتلقيح لتجنيب ذويهم والمهنيين إصابات وحالات عدوى في وضع يعرف منحنى الإصابات تزايدا يوميا.