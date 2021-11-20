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850 مليار لتغطية محليات الـ27 نوفمبر

الشروق
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850 مليار لتغطية محليات الـ27 نوفمبر

تم تخصيص ميزانية قدرها 8,67 مليار دج موجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم محليات الـ27 نوفمبر الحالي، حسب مرسوم رئاسي نشر في العدد 86 للجريدة الرسمية.

وجاء في هذا المرسوم رقم 21-442، الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الـ10 نوفمبر الجاري: “يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية مليارات وستمائة وسبعون مليون دينار يقيد في ميزانيات تسيير وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيةوالعدل والاتصال”.

وتشمل هذه الميزانية، مبلغ 7,75 مليار دج مخصصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتكفل بنفقات المصالح اللامركزية التابعة للدولة ونفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما تتضمن هذه الميزانية مبلغا قدره 380 مليون دج مخصصة لوزارة العدل، وغلافا ماليا قدره 540 مليون دج لوزارة الاتصال وذلك لتغطية نفقات تسيير الإدارة المركزية والمتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية، حسب المرسوم.

س.ع

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