87 بالمئة نسبة تضرر الأراضي الزراعية في غزة

ألحقت حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الصهيوني على غزة، أضرارا كبيرة بالأراضي الزراعية في القطاع. وصلت إلى ما نسبته 87 بالمئة إلى غاية أواخر سبتمبر الماضي.

وكشف تحليل حديث لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، عن دمار واسع النطاق للأراضي الزراعية وآبار الري وغيرها من البنى التحتية الزراعية في غزة.

وأوضح التحليل أن هذا الوضع يعكس التدمير المستمر والمتكرر للأراضي والأصول الزراعية. مشيرا إلى أن القاعدة الزراعية في غزة بشكل عام تعرضت للدمار.

بالمقابل، أصبحت 37 بالمئة من الأراضي الزراعية المتضررة في غزة متاحة لإعادة التأهيل والزراعة بعد وقف إطلاق النار. حيث لا يزال حوالي 600 هكتار من الأراضي سليما، مما يتيح فرصة لإعادة بناء إنتاج الغذاء ودعم سبل العيش.

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بيث بيكدول، إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن حجم الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية في غزة، قد قوض بشدة قدرة القطاع على إنتاج الغذاء.

وأضافت المتحدثة: “مع ذلك، أتاح وقف إطلاق النار فرصة سانحة. هناك حاجة ماسة إلى دعم عاجل لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنية التحتية، وتمكين المزارعين من استئناف إنتاج الأغذية الطازجة”.

في ذات السياق، أبدت “الفاو” أسفها لعدم تجاوز الاستجابة لنداءها العاجل، من أجل توفير 75 مليون دولار أمريكي لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية في قطاع غزة، نسبة 10 بالمئة فحسب.