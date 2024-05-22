875 ألف مقعد نحو فرنسا بتذاكر جوية مخفّضة

"ترانسافيا" تقترح 20 وجهة لزبائنها في الجزائر

كشف المدير العام المساعد المكلف بالمبيعات والتسويق لشركة “ترانسافيا” للطيران، نيكولا هين، وهي فرع “الخطوط الجوية الفرنسية”، المتخصّصة في تسويق التذاكر مخفّضة الثمن (law cost) أن “ترانسافيا” تقترح اليوم 20 وجهة لزبائنها في الجزائر، مع عدد مقاعد أكبر بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع العام الماضي.

كما توفر الشركة ما يقارب 875 ألف مقعد بين الجزائر وفرنسا للراغبين في التنقل نحو فرنسا هذا الصيف، استجابة للطلب القوي لعملائها الباحثين عن عرض منخفض التكلفة، وتشمل هذه الرحلات الجوية 7 مطارات جزائرية نحو 5 مدن فرنسية وهي باريس أورلي، نانت، ليون، مونبلييه، ستراسبورغ.

ويضيف المتحدث، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوكالة الجديدة ببئر مراد رايس بالعاصمة، المجاورة لمبنى شريكها المحلي في التسويق “تورينغ كلوب”، والتي تم تدشينها شهر مارس الماضي، أن الشركة تولي الجزائر أهمّية كبرى نظرا للطلب العالي على تذاكرها، مذكّرا أنه يمكن الحجز عبر الشريك المحلي “فور ويندز ترافل”، وهي فرع النادي السياحي الجزائري “تورينغ كلوب”، مع العلم أن الوكالة الجديدة تتيح اقتناء التذاكر بالدينار الجزائري.

كما ستفتح الشركة قريبا شباكا تجاريا في مطار الجزائر العاصمة، لتلبية احتياجات عملائها، حيث يتسنّى لهم اقتناء التذاكر حتى ساعتين فقط قبل انطلاق الرحلة، فيما أكّد أنه وبالتزامن مع نجاح عرض الجوية الجزائرية “أسرة”، الخاص بفصل الصيف، فإن تذاكر “ترانسافيا” تعدّ أقل بنسبة تصل 15 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، مشدّدا على أنها تحظى بالطلب الثاني في السوق بعد الخطوط الجوية الجزائرية.

وبخصوص تفاصيل رحلات الجزائر ـ فرنسا هذا الصيف التي تقترحها ترانسافيا، فقد تمت برمجة 4 رحلات في اليوم بين العاصمة ومطار أورلي باريس، بدءا من 39 أورو، و4 رحلات أسبوعياً نحو نانت أيام الثلاثاء، الخميس، الجمعة والأحد بداية من 39 أورو و6 رحلات أسبوعيا نحو ليون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والأحد بدءا من 39 أورو .

ويتم برمجة رحلتين أسبوعيا نحو مونبلييه يومي الأربعاء والسبت بداية من 39 أورو ورحلتين نحو ستراسبورغ أيام الأربعاء والسبت ابتداءً من 39 أورو .

وبخصوص الرحلات من وهران نحو مطار باريس أورلي فتم برمجة رحلتين يوميًا، ابتداءً من 44 أورو و3 رحلات أسبوعيا أيام الثلاثاء والخميس والأحد نحو نانت بدءا من 39 أورو و4 رحلات أسبوعيا نحو ليون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد ابتداء من 39 أورو ورحلتين أسبوعيا نحو مونبيليه أيام الثلاثاء والسبت بدءا من 39 أورو.

وبخصوص الانطلاق من بجاية نحو مطار باريس أورلي فتمت برمجة رحلتين يوميا ما عدا السبت ابتداء من 49 أورو ورحلتين أسبوعيا نحو ليون يومي الأربعاء والأحد ابتداءً من 39 أورو.

وللانطلاق من قسنطينة تمت برمجة 5 رحلات أسبوعيا أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الأحد ابتداء من 39 أورو ورحلتين أسبوعيًا نحو نانت يومي الأربعاء والأحد ابتداءً من 39 أورو و3 رحلات نحو ليون أسبوعيا أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد، ابتداءً من 39 أورو ورحلتين أسبوعيا نحو مونبولييه يومي الثلاثاء والسبت، ابتداء من 39 أورو، حيث ستكون أول رحلة بداية 2 جويلية، ورحلة واحدة نحو ستراسبورغ يوم الثلاثاء بدءًا من 39 أورو.

وللانطلاق من تلمسان، تمت برمجة رحلة واحدة يوميا نحو باريس أورلي بدءًا من 49 أورو شاملة الضريبة ذهابًا وإيابً ورحلتين أسبوعيا نحو ليون يومي الثلاثاء والخميس ابتداءً من 39 أورو، أما الانطلاقة من سطيف فقد تمت برمجة 4 رحلات أسبوعيا نحو باريس أورلي أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة بدءا من 39 أورو وللانطلاق من بسكرة، تمت برمجة رحلتين أسبوعيا نحو باريس يومي الثلاثاء والسبت ابتداءً من 43 أورو.

وتدير ترانسافيا، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية، ما يقارب 200 خط طيران من فرنسا وتحديدا أورلي نانت وليون ومونبلييه وهولندا وأمستردام وروتردام وأيندهوفن وبلجيكا بروكسل إلى الوجهة فرنسا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وتتولّى “الجهات الأربع للأسفار”، تحت تسمية “فور ويندز ترافل”، وهي فرع للنادي السياحي الجزائري، تأسس شهر جوان من سنة 1999 تسويق تذاكر شركة ترانسافيا في الجزائر مع 9 شركات طيران مختلفة.