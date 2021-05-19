8800 مليار سنتيم لتنظيم انتخابات 12 جوان

تخص تحضير وتنظيم والتشريعيات

خصصت الحكومة ميزانية قدرها 8.8 مليار دج موجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية المزمع إجراءها في 12 جوان المقبل، حسب مرسوم رئاسي نشر في العدد 35 للجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم، رقم 21-180، والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 4 ماي الجاري : “يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة مليون دينار، يقيد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم”.

وتشمل هذه الميزانية مبلغ 670 مليون دج مخصصة لوزارة الخارجية بهدف تغطية نفقات مصالح الوزارة المركزية وتلك الموجودة في الخارج ونفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة في الخارج.

كما تتضمن هذه الميزانية مبلغا قدره 7،195 مليار دج مخصصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتغطية نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتستفيد وزارة العدل من جانبها من غلاف مالي قدره 150 مليون دج، بينما تمنح لوزارة الاتصال ميزانية قدرها 785 مليون دج، حسب المرسوم.