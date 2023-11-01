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8850 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين

الشروق أونلاين
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8850 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين
ح.م
من مخلّفات عدوان الاحتلال على غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء، إن حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى8850  شهيدا وأكثر من 24 ألف جريح.

وكشفت الوزارة  في تقريرها اليومي أن 8720 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، إلى جانب إصابة أكثر من 24 ألف. وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 130، والجرحى إلى 2100 جريح.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73 بالمئة من الشهداء في هذا العدوان المستمرّ منذ 7 أكتوبر الماضي، هم من الأطفال والنساء والمسنين.

كما أشار التقرير اليومي للوزارة الفلسطينية، إلى توقف مستشفى الصداقة التركي في غزة عن العمل، جراء القصف ونفاذ الوقود. علما أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان في القطاع.

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