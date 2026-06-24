89 ألف قضية مخدرات و9.5 ملايين قرص مهلوس محجوزة خلال خمسة أشهر

المغرب أكبر مصدر للكيف المعالج نحو الجزائر

عالجت مصالح الأمن الوطني أكثر من 89 ألف قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، تورط فيها أكثر من 96 ألف شخص، فيما أسفرت العمليات عن حجز أكثر من 3.5 أطنان من الكيف المعالج، ونحو قنطارين من الكوكايين، إضافة إلى أكثر من 9.5 ملايين قرص من المؤثرات العقلية.

وأوضح محافظ الشرطة بالمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، زين الدين أرعون خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالإذاعة الجزائرية أن الكيف المعالج القادم من المغرب لا يزال أكثر أنواع المخدرات انتشاراً في الجزائر، مشيراً إلى أن بعض الشحنات المحجوزة سجلت نسباً للمادة المخدرة الفعالة تجاوزت 40 بالمائة، مقارنة بأقل من 10 بالمائة في شحنات موجهة إلى دول أخرى.

وأضاف، أن المغرب يعد من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي بمختلف أشكاله، مستنداً في ذلك إلى تقارير صادرة عن هيئات دولية وإقليمية متخصصة في مراقبة المخدرات.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن غالبية المتورطين في قضايا المخدرات من فئة الشباب، مع تسجيل ارتفاع طفيف في عدد القصر والنساء، مؤكداً أن الجزائر لم تعد مجرد منطقة عبور للمخدرات نحو أوروبا، بل أصبحت أيضاً منطقة استهلاك، ما يجعل الظاهرة تمثل تحدياً أمنياً متزايداً.

وأوضح أن المؤثرات العقلية تأتي في المرتبة الثانية من حيث الانتشار، وعلى رأسها عقار “بريغابالين” المعروف باسم “الصاروخ”، فيما يشهد الكوكايين انتشاراً متنامياً بفعل ارتفاع الإنتاج العالمي وتحول بعض دول غرب إفريقيا إلى مراكز عبور وتخزين لهذه المادة.

كما حذر من تنامي خطر المخدرات الاصطناعية، لافتاً إلى أن تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لسنة 2023 أحصى نحو 1250 نوعاً من هذه المواد.

وأكد أرعون أن المخدرات أصبحت قضية تمس الأمن القومي، بالنظر إلى تداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى تكثيف جهود الوقاية والمكافحة لحماية فئة الشباب والحد من انتشار هذه الآفة.