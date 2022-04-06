9 آلاف تذكرة للعمرة و5 مطارات للرحلات

على متن الجوية الجزائرية

طرحت الجوية الجزائرية 9 آلاف تذكرة عمرة خاصة بشهر رمضان، في حين حددت تاريخ أول رحلة عبر خطوطها يوم السبت 9 افريل الجاري، في وقت طالبت وكالات السياحة والأسفار برفع حصتها من المقاعد إلى 10 آلاف تذكرة جديدة لمنع المضاربة و”البزنسة” بالتذاكر.

كشفت مصادر “الشروق”، عن طرح الخطوط الجوية الجزائرية لـ9 آلاف تذكرة خاصة بمعتمري شهر رمضان الفضيل، في حين حددت أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم السبت المقبل، وذلك عبر 5 مطارات رئيسية ويتعلق الأمر بكل من مطار هواري بومدين بالعاصمة، ومطارات كل من ولاية وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة، وبخصوص أسعار التذاكر التي كانت محل تساؤلات بالنسبة للمعتمرين وأصحاب وكالات السياحة والأسفار فقد حددت بـ 12 مليون و500 ألف دينار، وهو المبلغ الذي لا يختلف كثيرا عما طرحته نظيرتها في شركة الخطوط الجوية السعودية.

يأتي هذا في وقت طالبت فيه وكالات السياحة والأسفار برفع حصة التذاكر إلى 10 ألف تذكرة جديدة لمنع المضاربة و”البزنسة” فيها، لاسيما وأن طلبات العمرة تفوق بكثير عدد التذاكر التي طرحتها الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب مراسلة وجهها تنظيم وكالات السياحة والأسفار لكل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والسياحة والنقل، فإن الوقت قد حان للإفراج عن “حصة” جديدة من التذاكر وهو الإجراء الذي يعود بالفائدة على الوكالات السياحة والأسفار أو شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تعاني من الإفلاس بسبب تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، وتعليق الطيران لمدة قرابة العامين.