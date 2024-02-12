9 آلاف سيّارة “جيلي” متوفّرة قبل رمضان.. والتسليم الأسبوع المقبل

استكمال تفريغ الباخرة الأولى ووصول باخرتين جديدتين خلال أيام

تشرع شركة جيلي، رسميا، في تسليم طلبياتها لزبائنها المسجلين الأوائل بداية من الأسبوع المقبل، عبر مختلف وكالاتها عبر التراب الوطني، وهذا بعد استكمالها رسميا الإثنين لعملية الجمركة والتحرير على مستوى الميناء، وتوفير “البطاقات الصفراء” لكافة المركبات.

ووفق ما علمته “الشروق” من الشركة “جيلي الجزائر”، استكملت الأخيرة عملية تحرير وجمركة 837 مركبة كانت قد استقبلتها بتاريخ 27 جانفي المنصرم على مستوى ميناء جنجن بولاية جيجل كدفعة أولى، وزوّدتها جميعا بالبطاقات الصفراء، حيث شرعت الاثنين في نقلها إلى الوكالات المعتمدة على المستوى الوطني، تحضيرا لبداية التسليم للزبائن الذين سدّدوا المبلغ كاملا الأسبوع المقبل بشكل تدريجي، مؤكدة أن “التسليم سيتم خلال أيام قليلة والمسجلون الأوائل سيتحصلون على مركباتهم”.

ويتوازى ذلك مع استعداد الشركة لاستقبال باخرة ثانية للمركبات محمّلة بمختلف أصناف سيارات “جيلي إيكس 3 برو” و”كولراي” تتضمّن أزيد من 3 آلاف سيّارة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تصل باخرة ثالثة تباعا وسيرتفع عدد سيارات “جيلي” التي ستستقبلها الموانئ الجزائرية إلى غاية شهر رمضان المقبل إلى 9 آلاف مركبة تدريجيا، على أن يتم استلام كافة السيارات المسجلة في الطلبيات الأولى والمقدّرة بـ14 ألف مركبة خلال شهر ماي المقبل كأقصى حد، وهي الحصة التي استفادت منها الشركة خلال سنة 2023، ويتم بعدها بداية تسليم مركبات الحصص الخاصة بسنة 2024.

وأودعت شركة “جيلي الجزائر” طلبا لدى السلطات المعنية قبل أسابيع، باستيراد 93 ألف مركبة خلال سنة 2024، مقارنة مع 39 ألف مركبة السنة الماضية، وذلك لسد احتياجات السوق الوطنية من السيارات، خاصة أن العلامة التي انطلقت في النشاط بشكل رسمي قبل نهاية سنة 2023، سجلت طلبيات قصوى على سياراتها في أوساط الزبائن على مستوى وكالاتها المعتمدة وطنيا والمقدّرة اليوم بـ31 وكيلا معتمدا.

وسبق أن طمأن المتعامل “جيلي” زبائنه بأن كافة أصحاب المركبات الذي سيستلمون سياراتهم بداية من الأسبوع المقبل، والمقدّر عددهم إلى ماي المقبل بـ14 ألف مسجّل، سيستلمون السيارات وفق الصيغة المحدّدة مسبقا، ولن تخضع لأي تعديل سواء في الخصائص والميزات التقنية للسيارة أو الأسعار، ويتعلق الأمر بـ14 ألف مسجل مسبقا.

وتحتل مجموعة “جيلي القابضة” المرتبة الثامنة ‎عالميا في قائمة أفضل عشر مجموعات للسيارات ذات أعلى قيمة شاملة للعلامة التجارية، مع العلم أن “جيلي الجزائر” قررت الاستثمار محليا بالشراكة مع “جيلي القابضة” بدءا من أواخر سنة 2024، عبر إنجاز مصنع ضخم لصناعة السيارات، حيث إن هذا الاستثمار سيكون عمليا بدءا من سنة 2026، ويتضمن المشروع، جلب مناولين لإنتاج قطع الغيار محليا بالشراكة الصينية – الجزائرية، إضافة إلى إنتاج 50 ألف سيّارة محلّيا ويرتقب أن يتم إنجاز هذا المصنع بولاية المدية.