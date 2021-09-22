9 آلاف مترشح يتنافسون للالتحاق بسلك القضاء

المسابقة الكتابية تنطلق يوم 28 سبتمبر الجاري

أفرجت المدرسة العليا للقضاء عن الرزنامة الخاصة بإجراء الامتحانات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021 والتي يتنافس فيها أزيد من 9 آلاف مترشح.

وستنطلق المسابقة يوم 28 سبتمبر الجاري على أن تدوم ثلاثة أيام كاملة إلى غاية 30 من نفس الشهر، وتمت برمجة اختبار الثقافة العامة واللغة الفرنسية في اليوم الأول على فترتين في الصباح والمساء، فيما سيجتاز المترشحون اختبارا في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية والقانون المدني والإجراءات المدنية في اليوم الثاني، في حين تم برمجة امتحان المذكرة الاستخلاصية واللغة الانجليزية في آخر يوم.

وستجرى المسابقة وفقا لبروتوكل صحي صارم لتفادي انتشار فيروس كورونا وهذا بعد ما تأجلت بسبب الموجة الثالثة، حيث تم تقسيم المترشحين البالغ عددهم 9521 مترشح على عدة كليات وهي كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، ومعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة دالي ابراهيم، وكلية الإعلام والاتصال، وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، وبكلية الطب جامعة الجزائر1، وكلية العلوم الاقتصادية ملحقة بن عكنون.

وكانت التسجيلات للالتحاق بمسابقة القضاء قد جرت في الفترة من 2 حتى 20 ماي 2021 عبر الموقع الالكتروني للمدرسة وموقع وزارة العدل، وهذا لاختيار 200 طالب قاض، سيتابعون تكوينا لمدة أربع سنوات بالمدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية المختلفة، ليتم تعيينهم في مناصبهم من قبل وزارة العدل بعد نجاحهم وإنهائهم مدة التكوين.