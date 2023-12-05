9 أشياء تجنبي تنظيفها في غسّالة الملابس

تعتقد بعض ربات البيوت أن غسّالة الملابس مجهّزة لتنظف كل ما يمكن أن تتسع له، ولكن الحقيقة أن بعض الأشياء لا ينبغي أن تُغسل داخلها لعدة أسباب.

في هذا المقال، سنتطرق إلى 9 عناصر لا ينبغي وضعها في الغسّالة أبدا حفاظا على الآلة وعلى جودة الملابس.

العناصر المطرّزة

الملابس التي تحتوي على “دانتيل”أو تطريز لا يجب أن تُغسل في الغسالة، لأن هذه العناصر رقيقة ويمكن تمزيقها بسهولة عند ملامستها لأشياء أخرى.

الوسادات والبطانيات

إذا قمت بوضع وسادة واحدة أو بطانية في الغسالة، فقد تواجه بعض المشاكل عندما يتعلق الأمر بدورة الدوران.

فإذا لم يكن الحمل متوازنا بشكل متساو، فسوف تجد الغسالة صعوبة في زيادة السرعة لبدء الدوران ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إتلاف الغسالة.

الملابس الصوفية

إذا كانت القطعة مصنوعة من الصوف أو الكشمير أو المخمل، فتحققي دائما من ملصق العناية للحصول على إرشادات حول كيفية غسلها.

يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة للغسالة أن تقلص المادة، كما أن الاحتكاك عند ملامستها للأشياء الأخرى يمكن أن يجعلها تبدو مهترئة.

ربطات العنق

ربطات العنق غالبا ما تكون مصنوعة من الحرير، ويمكن أن تتميز بخياطة دقيقة،فإذا وضعتهافي الغسالة، فإنها ستنكمش أو تتلف أو يتشوه شكلها.

المحافظ

معظم المحافظ مصنوعة من مواد حساسة، مثل الجلود، والتي لا ينبغي أبدا أن توضع في الغسالة،لأن أي رسوم أو حروف من الخارج بسهولة.

كما يمكن لدوران الغسالة أن يؤثر على شكل المحفظة، لذلك من الأفضل مسحها بقطعة قماش، أو غسلها يدويا بحذر.

أقمشة من الألياف الدقيقة

يوصى بالفعل بغسل الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة في الغسالة، إلا أنه يجب دائما أن تظل منفصلة عن الملابس الأخرى.

ذلك لأن أي جراثيم وبكتيريا التقطتها أثناء التنظيف يمكن أن تنتشر بسهولة إلى بقية الملابس، حسب ما أوصى به موقع tomsguide.

أحذية جلدية ورياضية

تحتوي معظم الأحذية الرياضية والجلدية على بعض الأجزاء المجمعة مع الغراء والتي يمكن أن تتلف بسبب الرطوبة الزائدة والحرارة.

كما أن الغسالة ستترك السطح مشوها ومتجعدا.

العباءات وفساتين الحفلات

لا ينصح بغسل العباءات وفساتين الحفلات والأعراس في الغسالة لأنها مصنوعة من قماش رقيق وجاف مما يعرضه للانكماش أثناء الدوران.

ملابس تحتوي على بقع قابلة للاشتعال

لا تغسلي الثياب التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال مثل البنزين وبقع الزيت في الغسالة،لأنها قد تكون سببافي نشوب حريق أو انفجار.

ومن الأفضل غسل البقع يدويا بشكل جيد ثم تركها 10 دقائق على الأقل قبل وضعها في الغسالة.

كيف تحافظين على الغسالة وجودة الملابس؟

-يؤدي حشر الكثير من الملابس في الغسالة إلى عدم غسلها جيدا، لأنها لن تكون قادرة على التحريك بكفاءة، ولن يتمكن المنظف من الوصول إلى جميع المناطق.

-لا تستخدمي كمية كبيرة من المنظفات أو منعم الأقمشة لأن الجرعة الزائدة ستجعل ملابسك أقل نظافة من المعتاد لأن القماش يحتفظ بالمنتج الزائد.

– استخدام كمية كبيرة جدا من المنظف يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشكلات ميكانيكية للغسالة.

– في الغسالات عالية الكفاءة التي تستخدم كمية صغيرة من الماء، يمكن للرغوة الزائدة وبقايا منعم الأقمشة أن تحبس التربة والبكتيريا وتنتج روائح كريهة.

– تأكدي من عدم ترك أقلام الحبر الجاف، والمفاتيح، والعملات المعدنية في الملابس لأنها ستتلفها، كما يمكن أن تتلف الغسالة.

– ضعي العناصر الصغيرة والحساسةفي كيس شبكي لحمايتها من الضياع أو التلف، وفقا لموقع thespruce.