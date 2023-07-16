9 أشياء لا تتركها داخل السيارة خلال فصل الصيف

لا يبالي الكثير من الأشخاص بترك أشياء في السيارة خلال فصل الصيف، حيث يعتقدون أنها عادية ولا تشكل أي خطر على المركبة، بينما الأمر سيء للغاية.

فقد تتفاعل المواد الكيمائية الموجودة في القارورات البلاستكية والعبوات المضغوطة مع أشعة الشمس لتنفجر في السيارة التي قد تندلع فيها النيران.

في هذا المقال، سنعرفكم على 9 أشياء يجب عدم وضعها في السيارة خلال فصل الصيف.

الأطفال والحيوانات الأليفة

تذكر ألا تترك أطفالك وأشخاص مسنين أو حيواناتك الأليفة في السيارة أثناء قضاء بعض المصالح، لأنه من الممكن جدا أن يتعرضوا لضربة شمس قاتلة.

إلكترونيات مع بطاريات

لا تترك بنوك الطاقة أو غيرها من المعدات التي تعمل بالليثيوم أيون داخل سيارتك، لأنها تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة، وقد تضطرم النار في المركبة.

الطعام

ضع في اعتبارك أن الطعام يفسد بسرعة أكبر في الصيف، وسيكون عليك التعامل مع الرائحة الكريهة عندما تكون السيارة ساخنة.

زجاجات بلاستيكية

لن يؤدي ترك الزجاجات البلاستيكية في سيارتك إلى الذوبان فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تسرب المواد الكيميائية الخطرة إلى السوائل.

الولاعات

تنفجر الولاعة عندما تكون درجة الحرارة عالية جدا، لذلك تجنب وضعها في السيارة خاصة في فصل الصيف، وفقا لموقع blog.aljoc.

العبوات المضغوطة

لا تترك عبوات رذاذ مزيل العرق، أو مثبتات الشعر، أو منتجات التنظيف داخل السيارة الساخنة، لأنها معرضة للانفجار تحت أشعة الشمس.

المستحضرات والأدوية

تجنب ترك الأدوية أو المستحضرات، مثل واقي الشمس داخل مركبتك لأن ذلك يمكن أن يؤديإلى تقصير مدة صلاحيتها وحتى تغيير تركيبتها الكيميائية.

الشوكولاتة والحلوى

الشوكولاتة الذائبة والحلوى ستفسد سيارتك من الداخل، والأهم من ذلك، أنه لا يمكنك أن تأكل شوكولاتة ذائبة.

النظارات الشمسية

اعتمادا على المواد المستخدمة، يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة داخل المركبة إلى تشوه أو إتلاف طلاء النظارات، بحسب موقع topgear.