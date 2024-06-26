9 أشياء لا تخبر بها زملاء العمل

يحتاج التعامل مع زملاء العمل إلى وضع حدود شخصية واضحة، تجعلك غير متاح للجميع، وعصي على الابتزاز، وتجنبك الدخول في خلافات قد تؤدي إلى فصلك من الوظيفة.

فأحيانا، يمثل بعض زملاء العمل مشكلة كبيرة لزملائهم لكونهم عناصر مشاغبة تسعى لإفساد العلاقة بين الموظف وزملائه أو المسؤولين، لذلك يجب تعلم كيفية التعامل معهم، والتكتم على الأمور الخاصة.

لماذا من المهم وضع الحدود في العمل؟

من المهم وضع حدود في العمل من أجل الحفاظ على توازن جيد بين العمل والحياة، كما يوفر الفوائد التالية:

– يجنبك المشاكل والدخول في نقاشات فارغة مع الزملاء.

– يجعلك تتمتع بالخصوصية والغموض، بحيث لا يعرف عنك الزملاء إلا ما تريدهم معرفته.

– يتيح لك في كثير من الأحيان أن تكون أكثر إنتاجية، حيث يمكنك التركيز على مهامك الخاصة وتجنب الانحرافات في مكان العمل.

– غالبا ما يساعدك وضع الحدود على تقليل التوتر المرتبط بالعمل، حيث يمكنك إدارة العديد من مشكلات مكان العمل.

-في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي زيادة عبء العمل والضغط النفسي إلى الإرهاق،ووضع الحدود المتعلقة بهذه الأسباب يمكن أن يقلل من خطر الإرهاق.

– عند وضع الحدود، غالبا ما يكون المحترفون قادرين على أن يكونوا قدوة للموظفين الآخرين، مما قد يؤدي إلى ثقافة عمل أكثر سعادة وصحة، بحسب موقع nfsyn.

أشياء يجب إخفاؤها عن الزملاء؟

-إذا كنت تكره وظيفتك، فاحتفظ بالأمر لنفسك، ابحث عن وظيفة جانبية جديدة، لكن لا تخبر زملائك في العمل عن مدى عدم سعادتك.

-إذا لم تكن تحب مديرك في العمل، فلا تتحدث عن ذلك مع زملائك، إذا قمت بذلك، سيكون من السهل جدا أن يقوم شخص ما بإفشاء السر للمدير.

– إذا كنت تبحث عن عمل بعد ساعات العمل، فاحتفظ بذلك لنفسك، يمكنك إخبار الزملاء عند قبولك لوظيفة جديدة، وحتى ذلك الحين، لا تقل شيئا.

-لا تخبر زملائك بوضعك المالي الشخصي، حتى لو كانوا يتحدثون عن ميزانياتهم ونفقاتهم.

– إذا شعرت أن وظيفتك أقل منك، فلا تقل ذلك، كيف سيكون شعور زملائك في العمل إذا أخبرتهم أنك وهم عالقون في وظائف لا تتطلب الكثير من الذكاء أو المعرفة؟ لن يجعلهم يشعرون بالارتياح!

– إذا كنت تخطط للزواج من زميلة في العمل، فلا تخبر الآخرين، حتى تصبح العلاقة رسمية، فقد يفسدون عليك الامر.

-لا تخبرهم في العمل أن الباحثين عن الكفاءات يتصلون بك طوال الوقت لأن ذلك يشعرهم بالغيرة.

-لا تقل شيئا للزملاء عندما تنتهك القواعد في العمل – على سبيل المثال، أخذ يوم راحة دون أن تكون مريضا بالفعل، لأن ذلك سيسبب لك المشاكل.

-التزم الصمت بشأن خططك للانتقال إلى قسم آخر، سينقل أحد الأشخاصالخبر لمديرك، وفقا لموقع forbes.

كيف تتعامل مع زملاء العمل بحكمة؟

– تجنب أخذ كلمات وأفعال زملاء العمل على محمل شخصي،وذكّر نفسك بأنهم مسؤولون عن الأشياء التي يقومون بها، وركز بدلا من ذلك على أدائك وسلوكياتك.

– قم بارتداء سماعات الرأس المانعة للضوضاء على مكتبك حتى لا تتمكن من سماع محادثاتهم أو تعليقاتهم، يمكن للسماعات أيضا أن تمنع المقاطعات لأنها تُظهر لزملائك أنك مشغول.

– تناول وجبة الغداء بعيدا عن العمل، الابتعاد عن الزملاء بشكل دوري يمكن أن يمنحك الوضوح والهدوء.

– إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التباعد الجسدي عن زميلك في العمل، فاسأل مديرك إذا كان بإمكانك الانتقال إلى مكتب مختلف.

– حافظ على سلوك مهذب ومتفائل عند التعامل مع زملاء العمل، قد يكون لطاقتك الإيجابية تأثير مفيد عليهم، وتجعلك تبدو محترفا.

– إذا كانت لديك مشكلة مع أحد الزملاء في العمل، فتحدث معهم حول هذا الموضوع، واجعل المحادثة مختصرة ومهنية.

– ركز وقتك وطاقتك على نفسك بدلا من زملائك في العمل وسلوكهم.

– ضع حدودك وأبلغها لزملائك في العمل.

– كن قدوة عند التعامل مع زملاء العمل، وعاملهم وتحدث معهم بالطريقة التي تريد أن يعاملوك بها أو يتحدثوا إليك.

– تجاهل زملاء العمل الصعبين أو المشتتين للانتباه بدلا من قضاء الوقت في التفاعل معهم أو محاولة تغييرهم، بحسب ما جاء في موقع indeed.