9 إطلالات “كيوت” للدخول المدرسي

الدخول المدرسي حدث مهم في حياة الاطفال الدراسية فهو يعني الانتقال من مرحلة الى مرحلة تعليمية وتربوية. ولكي يترك الأطفال انطباعا حسنا في المدرسة على الوالدين العناية بمظهرهم خاصة في اول يوم دراسة. الشروق العربي تختصر عليكم اناقة الطفولة في تسع طلات شيك ومرحة وكيوت.

أول يوم مشاكسة

طلة مميزة للذكور في الاكمالية قميص بولو أبيض مع سروال كاكي او اخضر عسكري بجيوب جانبية وصندل من جلد الضبي أو الدان.

مستعدة للدراسة

طلة كيوت مع قميص اصفر جميل وسروال جينز عريض بشرشف على حوافه وحذاء رياضي سنيكرز باللون الابيض. التنسيق بعصابة رأس وردية على ستايل باربي.

الرجل الصغير

للفتيان الصغار في الابتدائية ما أحلى درجات الازرق الغامق ممزوجة مع الاحمر والابيض في هذا البولو الأنيق، ولاستكمال اللباس سروال “لاطوال” وحذاء ترابور بنفس لون السروال.

باربي في الجزائر

للمعجبات بباربي لوك باللون الوردي الخاص بأشهر دمية في العالم، الفستان جميل برسمة حصان اليونيكورن وحذاء بالرينة وردي غامق.

التنسيق مهنة

هذا ليس لوكا بل تنسيق بين فستانين الاول أبيض بسيط والثاني أزرق بأكمام منتفخة وبعض الورود ويمكن تنسيقهما بحذاء رياضي رائج

بالابيض والوردي والفوشيا والموف والبرتقالي.

الانطباع الاول

ليس للأناقة سن مع هذه الاطلالة العفوية توب بطبعات الزهور منسق مع سروال بيج بحزام قماشي وسنيكرز أبيض.

الفستان للبنات المجتهدات

فستان بنوتي ينضح براءة باللونين الابيض والأزرق بطبعات الزهور الاكمام تتسع عند الكوع، التنسيق ببالرينة ذهبية.

من وحي الجدران

تنسيق أخير بالابيض والاحمر بطبعات السيراميك غير المألوفة، التنسيق بصندل مرصع ببعض الاحجار الوردية وعصابة رأس من نفس القماش.

الحطة لا سن لها

طلة صبيانية مثالية لليوم الاول من الدراسة تضم قميصا أزرقا جميلا وسروالا ابيضا مع حذاء من جلد الضباء، النظارات إختيارية.