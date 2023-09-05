9 توجيهات هامة تضمن تسجيلات ناجحة للأساتذة المتعاقدين

الوقوع في أي خطأ قد يحرمهم من المنصب المالي

حثت وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية المترشحين الراغبين في الاستفادة من “التوظيف التعاقدي” كأساتذة لتأطير تلاميذ جميع المستويات التعليمية في مختلف التخصصات، على ضرورة التقيد بتوجيهات مهمة أثناء عملية التسجيل الإلكتروني، وذلك لتفادي الوقوع في أخطاء قد تحرمهم من الظفر بالمنصب المالي، فيما حددت يومي 11 و12 سبتمبر لتمكين الأساتذة المقبولين في الدخول الولائي من اختيار مؤسسات عملهم.

ودعت مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة جميع المترشحين من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات المطلوبة للتوظيف، إلى أهمية اتباع تسعة إرشادات مهمة، إذ أوضحت بأنهم مطالبون بالتركيز أثناء تسجيل وتدوين المعلومات الشخصية خاصة تاريخ الميلاد، إلى جانب تدوين تاريخ المداولات في الشهادة وليس تاريخ تحرير الشهادة، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من تحديد الإقامة على المنصة الرقمية، علاوة على نسخ الوثائق جيدا عبر الماسح الضوئي scanner بصيغة PDF وليس التصوير بواسطة الهاتف النقال، فضلا على ضرورة قيامهم بالتسجيل بواسطة الحاسوب وتجنب التسجيل عبر الهاتف النقال.

كما حثت نفس المصالح المترشحين بضرورة التأكد من تحميل الوثائق المطلوبة بدقة، بالإضافة إلى حفظ كلمة السر واسم المستخدم “من خلال الحرص على وضع اسم المستخدم وكلمة المرور يمكن تذكرها مع تدوينهما على ورقة لتفادي نسيانهما”، إلى جانب مراجعة الدخول للحساب طيلة أيام التسجيلات والتي انطلقت يوم الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري وتمتد إلى غاية الـ 10 منه، علاوة على طباعة استمارة التسجيل إن وجدت بعد العملية مباشرة، وذلك لكي لا يفقدوا حقهم في التسجيلات والتي تتم حاليا وبصفة حصرية عبر منصة رقمية، ومن ثمة الظفر في المستقبل القريب بمنصب عمل، في حال تم قبولهم، وذلك بعد الانتهاء من ترتيبهم ترتيبا تفاضليا استحقاقيا وفق “قاعدة انتقاء” موحدة وطنية، تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

الإعلان عن حركة تحويلات الأساتذة في 10 سبتمبر

من جهتها، شددت مصالح المستخدمين ببعض مديريات التربية للولايات، على أن المترشح المعني بالأمر مسؤول عن صحة ودقة المعلومات، وبالتالي فكل معلومة غير صحيحة تعتبر تصريحا كاذبا يعرض صاحبها للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأما بخصوص المترشحين الرجال، اشترطت بعض مديريات التربية للولايات، أهمية تقديم نسخة من وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية “الأداء، الإعفاء أو التأجيل”، سارية المفعول عند إيداع الملف الإلكتروني، في حين أن مديريات أخرى للتربية لم تفرض على مترشحيها رفع نفس الوثيقة خلال التسجيلات الأولية الإلكترونية، إلا بعد افتكاكهم للنجاح.

وفي سياق مغاير، أفادت مصادر “الشروق”، بأن إشهار النتائج النهائية لعملية الدخول الولائي وكذا المناصب المالية المستغلة في هذه العملية سيكون يوم الأحد 10 سبتمبر الجاري، وذلك بداية من الساعة الرابعة مساء، على أن يتم استدعاء الأساتذة المقبولين في الدخول الولائي لاختيار المؤسسات التي سيتم تعيينهم بها وفق الترتيب الاستحقاقي يومي 11 و12 سبتمبر.