9 جامعات جزائرية ضمن أفضل 2250 مؤسسة عالمياً

حسب تصنيف "US News"

صُنفت 9 مؤسسات جامعية جزائرية ضمن أفضل 2250 جامعة عالمياً في تصنيف US News Best Global Universities، وفق ما أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الوزير، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة “فايسبوك”، أن جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس تصدرت ترتيب الجامعات الجزائرية، باحتلالها المرتبة الأولى وطنياً والمرتبة 849 عالمياً، لتضمن بذلك موقعاً ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم.

ويعكس هذا التصنيف حضور مؤسسات جامعية جزائرية ضمن قائمة الجامعات العالمية المعتمدة في تقييم الأداء الأكاديمي والبحثي، حيث جاءت 9 جامعات وطنية ضمن قائمة أفضل 2250 مؤسسة جامعية عالمياً حسب تصنيف US News Best Global Universities.