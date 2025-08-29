9 جزائريين معنيون بِالدوري الأوروبي

سيكون 9 لاعبين دوليين جزائريين معنيين بِدور المجموعات، لِمنافسة الدوري الأوروبي نسخة 2025-2026.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: أنيس حاج موسى من فينورد روتردام الهولندي، وعيسى ماندي رفقة نبيل بن طالب من ليل الفرنسي، ومنصف بكرار من دينامو زغرب الكرواتي، وجوين حجام من يانغ بويز السويسري، وهشام بوداوي رفقة بدر الدين بوعناني وبلال براهيمي من نيس الفرنسي، وأحمد توبة من باناتينايكوس اليوناني.

ويسحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم القرعة مساء الجمعة بِموناكو، علما أن نمط المسابقة يُشبه ذلك المعمول به في رابطة أبطال أوروبا.