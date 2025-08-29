-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

9 جزائريين معنيون بِالدوري الأوروبي

الشروق الرياضي
  • 92
  • 0
9 جزائريين معنيون بِالدوري الأوروبي

سيكون 9 لاعبين دوليين جزائريين معنيين بِدور المجموعات، لِمنافسة الدوري الأوروبي نسخة 2025-2026.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: أنيس حاج موسى من فينورد روتردام الهولندي، وعيسى ماندي رفقة نبيل بن طالب من ليل الفرنسي، ومنصف بكرار من دينامو زغرب الكرواتي، وجوين حجام من يانغ بويز السويسري، وهشام بوداوي رفقة بدر الدين بوعناني وبلال براهيمي من نيس الفرنسي، وأحمد توبة من باناتينايكوس اليوناني.

ويسحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم القرعة مساء الجمعة بِموناكو، علما أن نمط المسابقة يُشبه ذلك المعمول به في رابطة أبطال أوروبا.

مقالات ذات صلة
رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الدولي السابق عبد الله مجادي

رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الدولي السابق عبد الله مجادي

داربي “الاتحاد” و”المولودية” رسميا بملعب تشاكر

داربي “الاتحاد” و”المولودية” رسميا بملعب تشاكر

تعيين حكام مبارتي الجزائر أمام بوتسوانا وغينيا

تعيين حكام مبارتي الجزائر أمام بوتسوانا وغينيا

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يشرع في التحضير لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يشرع في التحضير لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

لاعبو “الخضر” يتعرّفون على منافسيهم في رابطة الأبطال

لاعبو “الخضر” يتعرّفون على منافسيهم في رابطة الأبطال

لخضر بريش يغادر رسميا قنوات “SSC” السعودية

لخضر بريش يغادر رسميا قنوات “SSC” السعودية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد