9 حالات غرق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية في حوادث الغرق خلال 24 ساعة الأخيرة 09 حالات غرق على مستوى الشواطئ.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها، السبت، أن العدد الإجمالي للغرقى ارتفع منذ الفاتح جوان من هذه السنة على إلى غاية صبيحة السبت 232 حالة منها 168 عبر الشواطئ و64 حالة في المجمعات المائية.

وأوضحت الحماية المدنية أنه وخلال 24 ساعة الأخيرة تدخل الجهاز الأمني 1400 تدخل تم إنقاذ 896 شخص من موت محقق ليرتفع العدد الاجمالي للتدخلات منذ 17 جوان إلى غاية صبيحة اليم السبت إلى 57374 تدخل تم خلالها إنقاذ 37682 شخص من موت محقق.