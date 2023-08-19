-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

9 حالات غرق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
  • 155
  • 0
9 حالات غرق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
أرشيف

سجلت مصالح الحماية المدنية في حوادث الغرق خلال 24 ساعة الأخيرة 09 حالات غرق على مستوى الشواطئ.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها، السبت، أن العدد الإجمالي للغرقى ارتفع منذ الفاتح جوان من هذه السنة على إلى غاية صبيحة السبت 232 حالة منها 168 عبر الشواطئ و64 حالة في المجمعات المائية.

وأوضحت الحماية المدنية أنه وخلال 24 ساعة الأخيرة تدخل الجهاز الأمني 1400 تدخل تم إنقاذ 896 شخص من موت محقق ليرتفع العدد الاجمالي للتدخلات منذ 17 جوان إلى غاية صبيحة اليم السبت إلى 57374 تدخل تم خلالها إنقاذ 37682 شخص من موت محقق.

مقالات ذات صلة
قوجيل: الرئيس تبون يولي رعاية كبيرة لملف الذاكرة

قوجيل: الرئيس تبون يولي رعاية كبيرة لملف الذاكرة

بريد الجزائر.. هكذا يتم تغيير مكتب استلام البطاقة الذهبية

بريد الجزائر.. هكذا يتم تغيير مكتب استلام البطاقة الذهبية

الرئيس تبون يبعث برسالة خطية إلى نظيره المصري

الرئيس تبون يبعث برسالة خطية إلى نظيره المصري

حصص المشاهدة

حصص المشاهدة

مدونة خاصة بالأدوات المدرسية لترشيد النفقات وتخفيف المحافظ

مدونة خاصة بالأدوات المدرسية لترشيد النفقات وتخفيف المحافظ

مواصلة إدماج القائمين بالإمامة والعملية تشمل 4 مناصب

مواصلة إدماج القائمين بالإمامة والعملية تشمل 4 مناصب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد