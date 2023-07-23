9 حالات غرق في الـ 24 ساعة الأخيرة.. الداخلية تحذر  

أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 9 حالات غرق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ودعت المواطنين إلى عدم المخاطرة بحياتهم واصفة الحصيلة بالمأساة المؤسفة التي يجب أن تتوقف.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم “انتشال 9 ضحايا منهم 4 على مستوى الشواطئ الممنوعة وحالتين بالشواطئ المحروسة براية الحمراء وضحيتين بالمجمعات المائية.

وأرجعت الوزارة، الأسباب وراء تسجيل هذه الحصيلة إلى “عدم التقيد بتعليمات وإجراءات السلامة خاصة في أوقات السباحة الممنوعة، وكذا السباحة في الشواطئ الممنوعة وفي البحيرات، الأحواض، السدود والمجمعات المائية”.

ولتفادي وقوع مزيد من الحوادث، دعت الوزارة إلى ضرورة توخي “الحيطة واتباع الإرشادات وعدم المخاطرة”.