9 خيارات أمام مستوردي السيارات وقطع الغيار!

تحييّن مدوّنة الاستيراد عبر ترميز جديد لـ235 نشاط اقتصادي

أقرت وزارة التجارة من خلال وثيقة صادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري، تعديلات على مدوّنة الاستيراد، عبر اعتماد نظام العائلات لمختلف المنتجات بدل تحديد رمز استيراد كل منتج على حدة، وتضمنت قائمة الترميزات للنشاطات الاقتصادية 235 نشاط مصنف حسب عائلة المنتجات، في حين تم تخصيص 9 عائلات للمنتجات لنشاط استيراد السيارات وقطع الغيار وملحقاتها والدراجات النارية ومختلف المركبات.

وتهدف المدوّنة الجديدة إلى تنظيم عملية الاستيراد والتوجه لتكوين مستوردين متخصصين، خاصة وأن 68 بالمائة من التجار في الجزائر يحملون اليوم سجلات إلكترونية، كما أن عمليات الاستيراد في السجلات التجارية السابقة كانت تسمح بممارسة نشاطات غير متجانسة في الاستيراد، حيث يقوم المتعاملون باستيراد ما يريدونه، لذلك فضلت الدولة إعادة النظر في كيفية الاستيراد، حيث وجدت الحل في أن يكون المستوردون مختصين في استيراد مواد معينة دون غيرها، وتصبح كل المنتجات المستوردة تحمل معايير تقنية تحمي المستهلك وتسهل للدولة مراقبة العملية بشكل عملي.

وخضعت مدونة النشاطات للتعديل من خلال إدراج رموز وتسميات جديدة ومجموعات فرعية، حيث أنه لا يمكن لأي شركة تجارية وفقا للمدونة الجديدة ممارسة عدة نشاطات مختلفة، بل عليها ممارسة نشاطات من مجموعة فرعية واحدة، أي لا يمكنها استيراد سوى مواد من مجموعة فرعية واحدة .

ووفقا لوثيقة صادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري صادرة بتاريخ 20 ماي الجاري، استلمت “الشروق” نسخة عنها، تتضمن قائمة التسميات للأنشطة الاقتصادية المعنية بعملية الاستيراد، فإن السيارات والمركبات منتجات مسموحة بالاستيراد وفقا لرمز النشاط 450101 وتشمل السيارات وعتاد النقل واللواحق وقطع الغيار، وهذا بالنسبة للوكلاء المعتمدين أي في صنف نشاط منظّم، مع العلم أن قائمة النشاطات الاقتصادية المعنية بالسماح بالاستيراد تتضمن 235 نشاطا.

وحسب ذات المصدر، تم تصنيف نشاطات استيراد السيارات وقطع الغيار ولواحقها وفق 9 رموز للنشاط، وهي استيراد السيارات وعتاد النقل واللواحق وقطع الغيار وفق الرمز 450101، واستيراد السيارات للاستعمالات المتخصصة وفق الرمز 450102 واستيراد المركبات الخفيفة لكل الأرضيات ذات 4 دواليب ومجال اهتزاز أقصى عند المرتفعات وفق الرمز 450103 واستيراد الدراجات والدراجات النارية ولواحقها وفق الرمز 450201 واستيراد لواحق وقطع غيار الدراجات والدراجات النارية وفق الرمز 450202.

ووفقا للوثيقة نفسها، تم أيضا التطرق لاستيراد قطع الغيار واللواحق المرتبطة بميدان الميكانيك والتي تحمل رمز 442101، واستيراد قطع الغيار ولواحق السيارات وفق الرمز 442102 واستيراد الإطارات المطاطية وفق الرمز 442103 واستيراد البطاريات المرتبطة بالميكانيك وفق الرمز 442104 واستيراد معدات دهان تحضير دهان السيارات وفق الرمز 441104.

وتعكف الحكومة على إعادة فتح باب استيراد السيارات بعد غلق دام 4 سنوات، من خلال إقرار دفتر شروط جديد ينظم نشاط الوكلاء المعتمدين، وهو الدفتر الذي صدر في الجريدة الرسمية منتصف شهر ماي الجاري، في انتظار فصل وزارة الصناعة في الملفات والطلبات ومنح رخص الاستيراد التي ستدخل بموجبها المركبات الجديدة السوق الوطنية.