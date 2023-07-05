9 ذهبيات للجزائر في الألعاب العربية

تعزّز رصيد الرياضة الجزائرية في الألعاب العربية، الأربعاء، بِتسع ميداليات ذهبية.

وأحرز العدّاء سهيل عبد الرحمان علوي ذهبية سباق 20 كلم مشي، بعد أن تصدّره بِتوقيت قدره 1سا و31د و56ثا.

ونال مواطنه وزميله عامر عبد النور الميدالية الفضّية، بعد أن حلّ ثانيا بِتوقيت قدره 1سا و36د و17ثا.

وفي المساء، حصد العدّاء أمين بوعناني ذهبية سباق 110م حواجز، بِتوقيت قدره 13ثا و56ج. بينما استأثرت العدّاءة عفاف بن حاجة بِذهبية مسابقة السباعي، بعد أن جمعت 5411 نقطة، وتصدّرت اللائحة.

وفي مسابقة رمي القرص، ظفرت العدّاء نبيلة بوناب بِميدالية المعدن النّفيس، بِرمية قدرها 50.25م.

وتُجرى منافسات ألعاب القوى بِالمركب الرياضي “ميلود هدفي” بِوهران.

وفي رياضة الجيدو، افتكّت الجزائر 4 ذهبيات، بِواسطة كلّ من المُصارعين: مسعود رضوان في صنف أقلّ من 73 كلغ، ووائل الزين في فئة أقلّ من 66 كلغ، بعد تفوّقهما في النّهائي على منافسَين من المغرب وسوريا، على التوالي. وأمينة بلقاضي في فئة أقلّ من 63 كلغ، رفقة يمينة حلاطة في صنف أقلّ من57 كلغ، بعد فوزهما في النّهائي على منافستَين تونسيتَين.

واكتفت المصارعتان هوارية قدور (أقلّ من 48 كلغ)، وفائزة عيساحين (أقلّ من 52 كلغ) بِميداليتَين فضّيتَين.

وتُقام مسابقة الجيدو للألعاب العربية بِالقاعة البيضوية بِالعاصمة.

وفي السباحة بِالمركب الرياضي العالمي الوهراني “ميلود هدفي”، تُوّجت حميدة رانية بِذهبية سباق 400م سباحة متنوّعة، بِتوقيت قدره 5د و33ج.