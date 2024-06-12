9 ردود فعل تحسسية قد تواجهها في البحر

يعاني الكثير من المصطافين في البحر من ردود فعل تحسيسية تجاه بعض الطفيليات التي تفرزها القواقع والكائنات الحية الموجودةفي المياه المالحة.

ليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي تسبب تورما أو طفحا جلديا على شواطئ البحر، بل يمكن أن يحتوي واقي الشمس على مكونات تسبب رد فعل تحسسي عند وضعه على البشرة.

في هذا المقال، سنتعرف على أبرز أنواع الحساسية التي يمكن أن يصاب بها المصطافون، وكيفية الوقاية منها.

طفليات الرمال

قد تحتوي الرمال على مسببات الأمراض والطفيليات التي تسبب طفح جلدي ومشاكل في الجهاز التنفسي وأعراض أخرى.

الحساسية لأشعة الشمس

حساسية الشمس هي حالة نادرة نسبيا تنتج عن التعرض لأشعة الشمس، يمكن أن تسبب الحكة والحرقان واللسع والشرى على الجلد المعرض للشمس.

حساسية الأدوية

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى ظهور أعراض لدى الأشخاص الذين يتناولون بعض المضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

حساسية الشواء

نوع الخشب الذي تجمعه للشواء يمكن أن يسبب نوعا من الحساسية، مثل البلوط السام أو اللبلاب السام أو السماق.

تحتوي هذه النباتات على مواد كيميائية مسببة للحساسية تسمى يوروشيول عند لمسها، وعند حرقها يؤدي أيضا إلى إطلاق مادة اليوروشيول في الهواء، وفقا لموقع verywellhealth.

حبوب اللقاح

يمكن أن يؤدي التعرض لحبوب اللقاح إلى أعراض مثل العطس وحكة العين وسيلان الأنف.

حساسية الحشرات

تسبب براغيث الرمل وحشرات الشاطئ الأخرى ردود فعل تحسسية تجاه لدغاتها.

حكة السباح (التهاب الجلد العنقودي)

هي رد فعل تحسسي تجاه الطفيليات التي تفرزها القواقع في المياه العذبة أو المالحة،ويمكن لهذه الطفيليات أن تحفر في الجلد، مسببة طفحا جلديا يتطور بعد دقائق إلى أيام من السباحة في المياه الملوثة.

قمل البحر

المعروف أيضا باسم طفح حمام البحر، ويحدث هذا الطفح الجلدي الحارق عندما تنحصر يرقات قنديل البحر بين الجلد وملابس السباحة.

حساسية واقي الشمس

يمكن أن تسبب بعض مكونات واقي الشمس ردود فعل تحسسية عند وضعها على الجلد أو تعرضها للضوء، تشمل الأعراض طفحا جلديا أحمر اللون مثيرا للحكة مع نتوءات وبثور مرتفعة، بحسب موقع healthline..

كيف تعالج ردود الفعل التحسيسية؟

– يمكن علاج الحكة والطفح الجلدي الناتج عن التعرض للتلامس باستخدام الكمادات الباردة والمستحضرات الموضعية،أو استعمال ماء الصبار.

– يساعد الشطف مباشرة بعد السباحة في تقليل المخاطر،واستخدامالغسول الموضعي بنسبة 1% في تخفيف الحكة والتورم إذا أصبت بطفح جلدي، وفق ما نشره موقع verywellhealth.

نصائح لتجنب حساسية البحر

يمكن تقليل التعرض للحساسية من خلال بضع خطوات عملية:

– ضع كريما عازلا مقاوما للماء على البشرة قبل دخول الماء.

– اغسل عينيك بالماء العذب فور الخروج من البحر، لتنظيفها من آثار الملح.

– ارتدي ملابس السباحة لكامل الجسم للحد من الاتصال.

– اشطف نفسك بالماء العذب مباشرة بعد السباحة.

– استشر طبيب الحساسية للحصول على مضادات الهيستامين المناسبة قبل زيارة الشاطئ.

– اختر الشواطئ الأقل ازدحاما، حيث قد تكون مستويات الحساسية أقل، حسب موقع getcurex.