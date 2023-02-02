9 طرق لجعل قهوتك صحية للغاية

تعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، ورغم شعبيتها الكبيرة، لا يعرف الكثير من الناس تناولها بالطرق الصحية.

تشير التقديرات إلى أن سكان العالم يشربون ما معدله 2.25 مليار كوب من القهوة بشكل يومي، وأكثرهم يشربونها لتحسين مزاجهم دون أن يعرفوا فوائدها.

ورغم الفوائد الكبيرة التي تحتوي عليها القهوة، إلا أن احتساءها بطريقة لا تراعى فيها الجوانب الصحية، تجعلها مضرة.

ولتتعرف على ما إذا كانت عادتك في تناول القهوة تساعد أو تضر بصحتك، تابع قراءة هذا المقال:

فوائد القهوة

– يقلل شرب القهوة من تليفالكبد، ويزيل الخلايا المصابة بالفيروس ويبطئ عملية التندب.

– إعطاء مرضى باركنسون ما يعادل فنجانين من القهوة يوميا أدى إلى تحسن كبير في أعراض الحركة في غضون ثلاثة أسابيع، وفق موقع nutritionfacts.

-أحماض الكلوروجينيك الموجودة في حبوب البن لديها آثار صحية مفيدة على ضغط الدم والالتهاب وحساسية الأنسولين والاكتئاب.

– للقهوة والكافيين فوائد صحية ملحوظة مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان

– تعزز القهوة الجيدة جهاز المناعة وتحسّن الشعر والأظافر والجلد وتحسن الوظيفة الإدراكية والذاكرة.

– ُوفقا لبعض الأبحاث، يمكن للقهوة تغيير تخزين الدهون ودعم صحة الأمعاء، وكلاهما قد يكون مفيدا لإدارة الوزن.

كيف تصبح قهوتك غير صحية؟

– تناول القهوة باعتدال يُعد أمرا صحيا، إلا أن الإفراط في تناولها قد يقلل من فوائدها الإجمالية.

– إضافةالحليب إلى القهوة يقلل بشكل كبير من كمية أحماض الكلوروجينيك التي يتم امتصاصها في مجرى الدم مما يخفضها إلى أكثر من النصف.

– شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم يمنحك الطاقة ويسبب لك الارق لأنها تحتوي على الكافيين ذي الخصائص المنبهة.

– إضافة السكر إلى القهوة يجعلها مضرة بالصحة، لأن السكر يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز مما يسبب السمنة والسكري.

القهوة الصحية

– تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفوائدها الصحية موثقة جيدا.

– يركز عدد من العلامات التجارية للقهوة على الحفاظ على نقاء حبوب البن طوال دورة حياتها بأكملها لذلك يجب اختيار القهوة الجيدة.

-عادةما تكون القهوة الصحة عضوية وخالية من المواد الكيميائية ومبيدات الحشراتوالسموم الفطرية.

– من الأحسن إضافة القرفة إلى القهوة لأنه يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية لدى مرضى السكري.

– الكاكاو مليء بمضادات الأكسدة ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لذلك من الأفضل إضافة القليل منه للقهوة، بحسب ما نشره موقع healthline.

– يُنصح بشرب القهوة المفلترة للتخلص من بعض المواد الضارة، مثل مادة الكافستول.

-الابتعاد عن شرب القهوة الجاهزة، مثل التي يتم الحصول عليها في المقاهي، لكونها مليئة بالسكر والسعرات الحرارية العالية

-التوقف عن شرب القهوة قبل 24 ساعة من عمل اختبار إجهاد القلب.

– ترك فترة زمنية لا تقل عن ساعة واحدة بين تناول مصادر الكالسيوم والحديد من الطعام وبين شرب القهوة، حسب موقع الطبي.