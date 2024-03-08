 9 علامات تدل على أنك تتناول الكثير من السكر  

إذا كنت تستهلك الكثير من السكر بانتظام، فسيبدأ جسمك في إرسال إشارات إليك تفيد بوجود خطأ ما، ما يجعلك تفكر في إيجاد البدائل الطبيعية والصحية.

وفيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أنك قد تتناول الكثير من السكر المضاف في نظامك الغذائي.

التعب ونقص الطاقة

يعد الشعور المستمر بالتعب أو الإرهاق أحد أكبر العلامات على وجود الكثير من السكر في نظامك الغذائي.

الرغبة الشديدة في السكر

إذا وجدت نفسك تشتهي النكهة الحلوة للوجبات الخفيفة السكرية بشكل يومي، فمن المحتمل أنك أصبحت مدمنا على السكر.

نزلات البرد والأنفلونزا المتكررة

إذا وجدت نفسك تصاب بالمرض والانفلونزا المتكررة أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك بسبب الإفراط في تناول السكر، ما يعني أن جهاز المناعة لديك أصبح منهكا وضعيفا.

القلق أو الاكتئاب

بمجرد زوال تأثيرات السكر المعززة للطاقة، قد يكون الإرهاق الجسدي الناتج عن “انهيار السكر” مصحوبا بالإرهاق النفسي.

قد يشعر مدمنو السكر بالمشاعر المرتبطة بالاكتئاب، مثل الخمول والحزن والانسحاب الاجتماعي.

مشاكل الجلد والقدمين

إذا وجدت نفسك تعاني من حب الشباب، أو الوردية، أو الأكزيما، أو حتى مجرد الزيوت الزائدة أو الجفاف، فقد يكون السكر هو السبب.

زيادة الوزن

جسم الإنسان مهيأ لاستيعاب كمية محدودة من السكر، عندما يمتلئ الجسم ويستمر السكر في التدفق، يتم تحويل السعرات الحرارية وتخزينها على شكل دهون في الجسم، ما يؤدي إلى السمنة.

ارتفاع ضغط الدم

قد لا تكون مشاكل ضغط الدم بسبب الصوديوم الموجود في نظامك الغذائي، بل بسبب السكر.

مشاكل الأسنان

زيارتك المستمرة لطبيب الأسنان بسبب التجاويف التي تتطلب حشوات وقنوات الجذر، قد يكون السكر الذي تتناوله هو سبب المشكلة.

مرض السكري

تناول الكثير من السكر أو الأطعمة السكرية يمكن أن يسبب زيادة الوزن، وزيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقا لموقع healthyandnaturalworld

ماهي بدائل السكر الصحية؟

العسل الخام

العسل الخام هو غذاء خارق حقيقي وواحد من أفضل المحليات الطبيعية، لأنه مليء بالإنزيمات ومضادات الأكسدة والحديد والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور.

التمر

يوفر التمر البوتاسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز والمغنيسيوم وفيتامين ب6، يتم هضمه بسهولة، كما يساعد على استقلاب البروتينات والدهون والكربوهيدرات.

سكر جوز الهند

يُستخدم سكر جوز الهند كمحلي طبيعي مفضل لأنه يعمل على خفض نسبة السكر في الدم,

دبس السكر الأسود

دبس السكر الأسود العضوي ذو قيمة غذائية عالية، غني بالنحاس والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمنغنيز والسيلينيوم وفيتامين ب 6.

مربى الفاكهة الحقيقية

يعتبر التوت والفواكه ذات النواة الصلبة والتفاح والكمثرى والعنب بدائل رائعة للسكر في الوصفات.

يمكنك استخدام مربى الفاكهة المتوفر تجاريا، فقط تأكد من عدم إضافة سكر، ومن الأفضل أن تصنع المربى الخالي من السكر باستخدام الفواكه العضوية الطازجة أو المجمدة، بحسب موقع draxe

كيف تقلل من تناول السكر؟

ممارسة الرياضة بانتظام

تزيد التمارين الرياضية من حساسية الأنسولين وتساعد عضلاتك على استخدام السكر في الدم للحركة وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

إدارة كمية الكربوهيدرات الخاصة بك

يقوم الجسم بتفكيك الكربوهيدرات التي يتناولها إلى جلوكوز، مما يؤدي بعد ذلك إلى رفع مستويات السكر في الدم.

على هذا النحو، فإن تقليل تناول الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

تناول المزيد من الألياف

تناول الكثير من الألياف يمكن أن يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم، مثل الفواكه والخضروات والحبوب والبقوليات.

شرب الماء

شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاقات الصحية.

وأظهرت إحدى الدراسات أن أولئك الذين شربوا المزيد من الماء لديهم خطر أقل للإصابة بارتفاع مستويات السكر في الدم، وفق موقع healthline.