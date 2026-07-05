9 علامات واضحة لفساد البطيخ من الداخل والخارج!

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بالحديث عن تسجيل 135 حالة تسمم غذائي في ولاية باتنة بسبب استهلاك البطيخ، قبل أن تنشر الولاية بيانا تفند فيه الشائعات التي أثارت ذعرا في أوساط الجزائريين.

وكشفت دراسات موثقة أن البطيخ الملوث أو الفاسد يمكن أن يكون سببا في التسمم الغذائي، وأكدت أن سوء التخزين أو ترك البطيخ المقطع في حرارة الغرفة يزيد من الخطر بشكل ملحوظ، وفقا لموقع sciencedirect.

ماهي علامات فساد البطيخ من الخارج؟

قبل قطع البطيخ يمكن ملاحظة عدة مؤشرات تدل على بدء التلف:

ظهور بقع طرية أو غائرة

يجب أن يكون قشر البطيخ صلبا ومتماسكا. أما إذا وجدت مناطق لينة أو غائرة عند الضغط عليها، فقد يكون اللب الداخلي قد بدأ بالتحلل.

وجود العفن

أي بقع بيضاء أو خضراء أو سوداء زغبية على القشرة تعد علامة واضحة على نمو العفن، ويُنصح بالتخلص من الثمرة كاملة.

تسرب السوائل

إذا لاحظت خروج قطرات أو سائل لزج من القشرة، فغالبا ما تكون البكتيريا أو الخمائر قد بدأت بتفكيك أنسجة الثمرة من الداخل.

تشققات أو خدوش عميقة

التشققات تسمح بدخول الميكروبات إلى داخل الثمرة، مما يسرّع عملية التلف ويقلل من جودة البطيخ.

رائحة غير طبيعية

البطيخ السليم لا يطلق رائحة قوية من الخارج. أما الرائحة الحامضة أو المتخمرة قرب العنق أو القشرة فقد تشير إلى بدء التخمر الداخلي، حسب موقع bhg.

ماهي علامات فساد البطيخ من الداخل؟

بعد شق الثمرة تظهر مؤشرات أكثر دقة:

تغير لون اللب

يتميز البطيخ الطازج بلون أحمر أو وردي زاهٍ. أما إذا أصبح اللون باهتا أو مائلا إلى الرمادي أو البني، فقد يكون ذلك دلالة على التلف.

قوام طري أو مهترئ

عندما يتحول اللب إلى كتلة رخوة أو ليفية بدلا من أن يكون متماسكا ومقرمشا، فهذا يشير غالبا إلى أن الثمرة تجاوزت مرحلة النضج أو بدأت في التلف.

وجود طبقة لزجة

الملمس اللزج من أوضح علامات التلف البكتيري، خاصة إذا ترافق مع تغير في الرائحة أو اللون.

انفصال اللب عن البذور

في بعض الثمار المتحللة يبدأ اللب بالانكماش والابتعاد عن البذور أو القشرة، وهي علامة على تدهور البنية الداخلية للثمرة، وفق موقع chefsresource.

ماذا عن الرائحة؟

تعد الرائحة من أكثر وسائل الكشف موثوقية. إذا شممت رائحة:

حامضة.

متخمرة.

تشبه الكحول.

تشبه الخل.

فالأفضل عدم تناول البطيخ حتى لو بدا شكله مقبولا. تنتج هذه الروائح عن نشاط البكتيريا والخمائر التي تحول السكريات الطبيعية إلى مركبات تخمرية، بحسب موقع bestbydates.

ماهي علامات التسمم بالبطيخ الأحمر؟

إذا كان البطيخ الأحمر ملوثا بالبكتيريا أو فاسدا، فقد تظهر أعراض تسمم غذائي خلال ساعات أو أحيانا خلال يوم إلى عدة أيام، بحسب نوع الميكروب وكمية الطعام المتناولة.

أبرز علامات التسمم بالبطيخ الأحمر

أعراض الجهاز الهضمي

الغثيان.

القيء.

الإسهال.

تقلصات وآلام في البطن.

الانتفاخ واضطراب المعدة، وفق موقع niddk.

أعراض عامة

ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى.

الصداع.

الشعور بالتعب والإرهاق.

الدوخة أحيانا.

علامات الجفاف

جفاف الفم.

العطش الشديد.

الدوخة عند الوقوف.

متى تظهر الأعراض؟

قد تبدأ الأعراض:

خلال ساعات قليلة إذا كان التلوث ناتجا عن بعض السموم البكتيرية. أو بعد 6 إلى 72 ساعة في حالات أخرى مثل التلوث ببكتيريا السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، حسب موقع cdc.

كم يبقى البطيخ صالحا للأكل؟

تشير إرشادات سلامة الغذاء إلى أن:

البطيخ الكامل يمكن أن يبقى نحو أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بحسب ظروف التخزين.

البطيخ المقطع يُحفظ في الثلاجة ويُستهلك خلال 3 إلى 5 أيام.

إذا تُرك البطيخ المقطع خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، فيُفضل التخلص منه، خاصة في الطقس الحار، وفقا لموقع shelflifeguide.