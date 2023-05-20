9 عمليات لتعجيل تعويضات مؤطري “البيام” و”البكالوريا”

تخص المسخرين بمراكز الإغفال للتجميع والتصحيح

صادقت وزارة التربية الوطنية، على المخطط الزمني لتنظيم مختلف المراحل الخاصة بتعويضات مؤطري مراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح لامتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة جوان 2023، إذ تم تحديد آجال أقصاها 19 جويلية المقبل، لإرسال النفقات إلى مصالح الرقابة المالية بالولايات للمصادقة عليها وتحويلها إلى حسابات المعنيين بصف مستعجلة.

إلزامية جمع ملفات المؤطرين المالية في آجال 10 جوان

وجاء في المخطط الزمني لتنظيم مختلف المراحل الخاصة بتعويضات المؤطرين المجندين بتسخيرات للعمل في امتحاني شهادتي “البيام” و”البكالوريا” والصادر في جدول توضيحي تحوز “الشروق” نسخة منه، بأن رؤساء مراكز التجميع للإغفال مطالبون وجوبا القيام بمهمة جمع الملفات المالية للحاضرين يومي 3 و4 جوان الداخل بالنسبة لامتحان “البيام” ويومي 9 و10 منه بالنسبة لمؤطري “البكالوريا”، في حين يقوم رؤساء مراكز التصحيح بجمع نفس الملفات المالية بدءا من 13 جوان وإلى غاية 17 منه بالنسبة للمسخرين لامتحان شهادة “البيام” وفي الفترة بين 22 إلى 26 جوان بالنسبة لـ”البكالوريا”.

وورد في المخطط الزمني، أن رؤساء مراكز التجميع للإغفال، مدعوون لإرسال الملفات المالية للمؤطرين إلى مراكز التجميع للتعويضات المستحدثة مؤخرا في 5 جوان بالنسبة لامتحان شهادة البيام والـ11 منه كآخر أجل بالنسبة لامتحان البكالوريا، ليقوم رؤساء مراكز التصحيح بإنجاز نفس المهمة في آجال أقصاها 18 جوان بالنسبة لشهادة “البيام” و27 منه بالنسبة لـ”البكالوريا”.

رؤساء مراكز التجميع للتعويضات يحجزون بيانات المؤطرين

وكلفت وزارة التربية الوطنية، من خلال نفس المخطط الزمني لتنظيم العملية، رؤساء مراكز التجميع للتعويضات، بإنجاز مهمة حجز المعلومات الخاصة بالحاضرين المسخرين للعمل بمراكز التجميع للإغفال ومراقبتها ابتداء من تاريخ 6 جوان بالنسبة لشهادة “البيام”، وانطلاقا من تاريخ 12 منه بالنسبة لامتحان شهادة “البكالوريا”، على أن يتم حجز المعلومات الخاصة بالمؤطرين المسخرين بمراكز التصحيح ابتداء من 19 جوان بالنسبة لشهادة “البيام”، وبدءا من تاريخ 2 جويلية المقبل بالنسبة “للبكالوريا”.

وطلبت الوصاية من رؤساء مراكز التجميع للإغفال، التكفل التام بإنجاز الجدول الإجمالي للحاضرين بناء على الوثيقة المحددة لعدد أوراق الإجابات المصححة ابتدائي من 6 جوان بالنسبة “للبيام” وبدءا من 12 منه بالنسبة “للبكالوريا”، في حين سيتم تكليف رؤساء مراكز التصحيح بتأدية نفس المهمة ابتداء من 19 جوان بالنسبة “للبيام” و2 جويلية بالنسبة “للبكالوريا”.

وأوكلت الوزارة الوصية مهمة إنجاز الجدول الإجمالي للحاضرين إلى مراكز التجميع للتعويضات، لرؤساء مراكز التجميع الإغفال في آجال 16 جوان بالنسبة “للبيام” و2 جويلية المقبل بالنسبة “للبكالوريا”، في حين يقوم رؤساء مراكز التصحيح بتأدية نفس المهمة في آجال 22 جوان بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط و 12 جويلية بالنسبة لامتحان شهادة التعليم الثانوي.

حجز أيام الحراسة والأوراق المصححة وجوبا في حدود 14 جويلية

وبخصوص المسخرين بمراكز التجميع للإغفال، أفادت الوزارة بأن رؤساء مراكز التجميع للتعويضات، مطالبون وجوبا بحجز عدد الأيام الفعلية وعدد أوراق الإجابات المصححة من طرف كل أستاذ مصحح مع استخراج جداول التصفية في الفترة من 16 إلى 22 جوان الداخل بالنسبة لشهادة “البيام”، وابتداء من 2 جويلية وإلى 12 منه بالنسبة “للبكالوريا”.

وفيما يتعلق بالمؤطرين المسخرين بمراكز التصحيح، فإن رؤساء مراكز التجميع للتعويضات ملزمون بالقيام بنفس المهام سالفة الذكر في الفترة بين 22 و24 جوان بالنسبة “للبيام” وابتداء من 12 وإلى غاية 14 جويلية بالنسبة “للبكالوريا”.

تسليم جداول تصفية النفقات في آجال 13 جويلية

وحرصت وزارة التربية الوطنية، على ضرورة قيام رؤساء مراكز التجميع للتعويضات بمهمة تسليم الملفات المالية وجداول التعويضات لفروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الخاصة بالمسخرين بمراكز التجميع للإغفال لامتحان “البيام” كآخر أجل في 25 جوان، و13 جويلية بالنسبة “للبكالوريا”، في حين يتم القيام بنفس المهمة لفائدة المجندين بمراكز التصحيح لامتحان “البيام” في آجال أقضاها 25 جوان و15 جويلية كآخر أجل بالنسبة “للبكالوريا”.

وألزمت الوصاية الآمرين بالصرف لفروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالتكفل الكلي بإرسال الالتزام بالنفقات إلى مصالح الرقابة المالية بالولايات للمصادقة عليها، والخاصة بالمسخرين لامتحان “البيام” في آجال أقصاها 2 جويلية، وتاريخ 19 جويلية بالنسبة “للبكالوريا” كآخر أجل.

وسيتم تكليف محاسبي فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بإنجاز أقراص التعويضات وتحويلها إلى المصالح البريدية لتصفية التعويضات وتسديد الصكوك، وذلك مباشرة بعد تأشيرها من طرف مصالح الرقابة المالية بالنسبة لمؤطري مراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح.