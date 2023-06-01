9 فنادق جديدة لإنجاح موسم الاصطياف

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية مختار ديدوش، الخميس، عن استحداث مؤسسات فندقية وترقية الخدمات السياحية لإنجاح موسم الاصطياف لسنة 2023.

وصرّح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية: ” تم استلام منذ بداية السنة الجارية 9 مؤسسات فندقية على مستوى الولايات الساحلية”.

وأضاف ديدوش قائلا: “هذه المؤسسات توفر 800 سرير و400 منصب شغل، وسنستلم 38 هيكل أخر في غضون السداسي الثاني من السنة الجارية”.

وذكر المسؤول نفسه أن القطاع يعمل على إنجاح موسم الاصطياف بالتنسيق مع كافة المتدخلين. وكشف عن استغلال الإقامات الجامعية وتخصيص فضاءات للمخيمات العائلية وتنظيم معارض للصناعة التقليدية ورحلات سياحية ونشاطات أخرى.

من جهته، كشف ذات المسؤول عن “اعتماد 7 مشاريع بولاية جانت من أجل إنجاز هياكل فندقية بطاقة استيعابية تقدر بـ 1400 سرير مع توفير أزيد من 700 منصب شغل”، حيث انطلقت الأشغال على مستوى مشروعين.