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رياضة

9 محترفين يُشاركون مع أواسط “الخضر” في البطولة العربية

علي بهلولي
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9 محترفين يُشاركون مع أواسط “الخضر” في البطولة العربية
ح.م
بعض لاعبي المنتخب الوطني أواسط في تربّص مركز سيدي موسى.

كشف الناخب الوطني محمد لاسات، الأحد، عن قائمة لاعبي أواسط “الخضر” المُشاركين في البطولة العربية لِهذه الفئة بِالسعودية.

وضمّت اللائحة 9 لاعبين ينشطون في أندية فرنسية وإيطالية وإسبانية وبلجيكية، نظير 13 زميلا لهم يرتدون أزياء فرق من البطولة الوطنية، وآخر ينتمي إلى أكاديمية “الفاف”.

هذا وشدّ المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 20 سنة بعد ظهيرة الأحد، الرّحال إلى مدينة أبهى السعودية، عبر دبي الإماراتية.

وخلال البطولة العربية، يلعب أواسط “الخضر” في فوج ثالث، رفقة منتخبَي ليبيا ولبنان.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد الفوج للدور ربع النهائي.

ويُمكن لِصاحب المركز الثاني أن يبلغ أيضا محطّة ربع النهائي، إذا نال أحسن رتبة ثانية. وهنا رصد الاتحاد العربي لكرة القدم تأشيرتَين فقط، تتنافس عليها ستّة منتخبات (توجد ستّ مجموعات بِثلاثة منتخبات مناصفة).

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