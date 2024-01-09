9 مشروبات تساعد على تنظيف الكلى طبيعيا

تحتاج الكلى إلى التنظيف وإزالة السموم بشكل مستمر لتحسين صحتها وتجنب الإصابة بأمراض قاتلة، يتطلب هذا تناول مشروبات طبيعية ذات فعالية كبيرة.

في هذا المقال، يقترح عليك الاطباء9 مشروبات سريعة التحضير يمكن أن تساعد كليتيك على البقاء أكثر صحة ونشاطا.

مشروب الزنجبيل

يعد الزنجبيل واحدا من أكثر التوابل الصحية والطبية المليئة بالعناصر الغذائية الخاصة والمركبات النشطة بيولوجيا التي لها فوائد قوية على الجسم.

لتحضير مشروب الزنجبيل، ما عليك سوى بشر الزنجبيل المغسول وغير المقشر في الماء الساخن، ثم قومي بتغطية الآنية واتركيه لمدة 5 دقائق على نار خفيفة.

مشروب الكركم

يحتوي الكركم على خاصية قوية مضادة للالتهابات تساعد على وقف الالتهاب المرتبط بأمراض الكلى المزمنة.

كما يوقف تسرب الأمعاء المرتبط بالالتهاب المزمن، ويخفض ضغط الدم وهو السبب الرئيسي لفشل الكلى.

عصير التوت البري

يعد شرب عصير التوت البري فعالا في علاج عدوى المثانة، ويساعد في الحفاظ على صحة الكلى لأنه يمر عبرها أولا، كما أنه يساعد على منع الحصوات.

عصير الليمون

تُعرف الحمضيات مثل الليمون أو البرتقال بأنها منظف طبيعي للكلى،لأنها تحتوي على السيترات التي تساعد على إزالة الكالسيوم من الكلى.

كما تمنع نمو بلورات الكالسيوم التي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حصوات الكلى.

عصير البنجر

يزيل عصير البنجر(البيطراف)الكالسيوم من الكلى ويعزز وظائفها، كما أنه يقلل من فرصة تكون حصوات الكلى.

والبنجر ليس منظفا للكلى فحسب، بل يشمل أيضا صحة الكبد، كما يساعد عصيره على تنظيف الدم الداعم للجزء من وظيفة الكلى.

عصير البطيخ

يعتبر عصير البطيخ مصدرامهما للبوتاسيوم ويساعد على طرد جميع السموم من الجسم، مثل جميع مشروبات تنظيف الكلى الأخرى.

ويحتوي البطيخ أيضا على مواد مؤكسدة مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدا جدا للكلى، وفقا لما نشره موقع theplanettoday.

الشاي الأخضر غير المحلى

يعتبر الشاي الأخضر بشكل عام أفضل شاي للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى لأنه مليء بمضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول.

كما أنه يحتوي على تركيز أقل من الأكسالات القابلة للذوبان مقارنة بالشاي الأسود، لذلك يكون خطر الإصابة بحصوات الكلى أقل.

الماء

من الضروري شرب كمية كافية من الماء حتى تتمكن الكلى من التخلص من أي نفايات زائدة بشكل صحيح، وهذا مهم بشكل خاص أثناء تطهير الكلى.

يبلغ الاستهلاك اليومي الموصى به من السوائل حوالي 3.7 لترا و2.7 لترا يوميا للرجال والنساء، على التوالي.

مشروب الشعير

الشعير من الحبوب الممتازة التي تستخدم لتنظيف الكلى، وقد يساعد أيضا في منع حدوث تلف في الكلى بسبب مرض السكري غير المنضبط.

أنقعي حفنة من الشعير في الماء ليلاواشربيهكأول شيء في الصباح، حيث سينظف ويصلح تراكم السموم في الكلى، بحسب موقع wikihow.