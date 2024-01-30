9 مواد تنظيف منزلية لا يجب خلطها أبدا!

تحتوي منتجات التنظيف المنزلية على العديد من المواد الكيمائية التي تزداد خطورتها إذا تم خلطها مع أصناف أخرى، حيث تنتج غازات ضارة بالصحة.

وسواء كان منظف زجاج، أو غسالة أطباق، فإن الجمع بين مواد التبييض ومختلف منتجات التنظيفيمكن أن يؤدي إلى إنتاج غاز الكلور، الذي يسبب مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي والعينين.

وإذا كان لا بد من استخدام مادة التبييض، فينبغي أن تستخدم بمفردها، مع عدم الإفراط في استعمالها لأنها تحتوي على مواد كيميائية.

ومن بين المنظفات التي يُنصح بتجنب خلطها مع بعض:

الخل والمبيض

عند خلط منتج حمضي مع مادة التبييض، فإنه يطلق أبخرة الكلور والكلورامين السامة التي يمكن أن تسبب حرقا كيميائيا في الرئتين أو العينين.

الأمونيا والمبيض

يمكن أن يؤدي الجمع بين هذين المنتجين للتنظيف المنزلي إلى إنتاج أبخرة الكلورامين السامة، وإذا استُنشقت هذه الأبخرة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وحروق في الحلق.

مبيض ومنظف المرحاض

إذا قمت بخلط مادة التبييض مع منظف المرحاض ذو الأساس الحمضي والذي يحتوي على ثنائي كبريتات الصوديوم، فقد يؤدي ذلك إلى إطلاق أبخرة سامة التي تسببمشاكل في التنفس وإدماع العينين.

منظفات الصرف المختلفة

يمكن أن يؤدي خلط منظفات الصرف المختلفة مثل روح الملح إلى إطلاق غاز الكلور، وقد يؤدي أيضا إلى حدوث انفجار.

لذلك تجنبي خلط منظفات الصرف في نفس الحاوية، وكذلك استخدام واحدة تلوى الأخرى، وفقا لموقع familyhandyman.

المبيض ومنظف الفرن

لا ينبغي مزج أي نوع من المبيضات لأنه يمكن أن ينتج عن هذا المزيج غاز الكلور، مما يؤدي إلى تهيج العينين والأنف والحنجرة والرئتين.

المبيض وعصير الليمون

من المنطقي أنه إذا تم خلط منتجات التنظيف التجارية الحمضية بشكل سيئ مع مادة التبييض، فإن إضافة بسيطة من عصير الليمون الحمضي يمكن إنتاج غاز الكلور الضار بالصحة.

المبيض ومنظف الزجاج

يؤدي خلط مادة التبييض مع منظف الزجاج إلى إطلاق غازات سامة وإنتاج مواد كيميائية خطيرة.

ذلك لأن أحد مكونات منظف الزجاج هو الأمونيا، وحين يمزج هذا الأخير مع المكون الرئيسي للتبييض، هيبوكلوريت الصوديوم، ينتج بخار الكلورامين الضار بالرئتين والعينين.

المبيدات الحشرية والمياه

تنتج بعض المبيدات الحشرية، عند دمجها مع الماء، غاز الفوسفين القاتل، لذلك تجنبي ذلك وضعي المبيد الحشري في المكان الذي تكثر فيه الحشرات دون مزجه بالماء.

منظف الأطباق والمبيض

تحتوي العديد من منظفات الأطباق الموجودة في السوق اليوم، على الأمونيا لتعزيز قوة التنظيف، إذا تم استخدامه مع مادة التبييض، فسيؤدي التفاعل إلى تكوين غازات سامة، بحسب موقع thinnergymd.