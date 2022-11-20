دعت المديرية العامة للحماية المدنية، الأحد في بيان لها، المواطنين إلى الرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر، لتفادي وقوع ضحايا في مختلف الحوادث، نتيجة الاضطرابات الجوية التي تسود حاليا عدة ولايات.

وتبعا للنشريات الجوية الخاصة، المتعلقة بالاضطرابات الجوية المسجلة هذه الأيام دعت الحماية المدنية كافة المواطنين إلى إتباع جملة من الإرشادات والنصائح:

1- ضرورة تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة، حتى في وضح النهار

2- احترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة’

3- الابتعاد عن الوديان وحواف الأودية، إلى جانب مراقبة الأطفال ولفت انتباههم إلى عدم التواجد بالوديان والأخطار التي تمثلها

4- عدم المغامرة والمجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات وعدم الاحتماء بالأنفاق أو بالجسور.

5- وجوب مرافقة الأطفال، لا سيما الصغار منهم، لدى ذهابهم إلى المدارس واختيار الطريق الآمن.

6- الإبتعاد عن الأسلاك الكهربائية التي قد تسقط جراء الرياح القوية

7- تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الأمطار

8- في حالة تعطل السيارة وسط المياه، يجب التوجه إلى مكان عال

9- عند تسرب المياه داخل المنزل، يجب قطع التيار الكهربائي والغاز.

وفي حالة وقوع أي خطر، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين إلى الاتصال بالرقم الأخضر 1021 ورقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان بالضبط.

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للحماية المدنية، السائقين إلى إتباع بعض الإرشادات لتفادي مخاطر التقلبات الجوية إرشادات خاصة في حالة السياقة أثناء هطول الأمطار.

وأوصت المديرية في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك السائقين إلى إتباع النصائح التالية:

1- الابتعاد عن جوانب الطريق.

2- تفقد الإطارات لضمان ثباتها على الأرض أثناء السياقة.

3- تفقد مكابح السيارة.

4- التأكد من سلامة مساحات الزجاج لضمان رؤية واضحة أثناء القيادة في المطر.

5- التقليل من السرعة أثناء القيادة حتى تستطيع السيطرة على سيارتك وضمان سلامتك و سلامة السواق من حولك.

6- الحفاظ على مسافة أمان كافية بينك وبين السيارات الأخرى لتكن لديك مسافة كافية للتوقف في حال اضطررت الى التوقف المفاجئ .

7- عند المنعطفات والمنحدرات، استخدم المكابح بلطف وبشكل تدريجي لضمان عدم الانزلاق.

8- تأكد من فعالية الإضاءة الأمامية وإضاءة الضباب لاستخدامها أثناء القيادة.

9- عدم الدخول في تجمعات المياه بسرعة عالية حتى لا تفقد السيطرة على السيارة أو تدخل المياه إلى محرك السيارة والوصلات الكهربائية،

10- التأكد من وجود بعض الأدوات لاستخدامها في الحالات الطارئة مثل إطار احتياطي وصلاحيته، ورافعة، سترة الآمان العاكسة ، مثلث التنبيه ، وعلبة إسعافات أولية وغيرها.

11- احترام قانون المرور و ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.