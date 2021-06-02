9 نقابات تربوية تتراجع عن مقاطعة الامتحانات الرسمية

قررت تسع نقابات تربوية عدم مقاطعة الامتحانات الرسمية ودعت لإنجاحها وأرجعت سبب ذلك لما وصفته بالوضع الصعب والاستثنائي الذي عاشته الأسرة التربوية هذا العام.

وأكدت النقابات التربوية في بيان لها، الأربعاء، أنه بعد نجاح الحركات الاحتجاجية الأخيرة وإضراب الثلاث أيام اتفقت النقابات على عدم المساس بسير الامتحانات الرسمية مع الاستمرار في المقاطعة الادارية والتمسك بكل المطالب المرفوعة سابقا.

كما طالبت النقابات باستصدار قانون يجرم الاعتداء على عمال وموظفي قطاع التربية.

13 نقابة تدرس مقاطعة الامتحانات الرسمية النهائية

وكانت 13 نقابة تربوية قررت يوم 18 ماي 2021 مقاطعة جميع الأعمال الإدارية، مع بحث إمكانية مقاطعة الامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية، خلال اجتماع ثاني بعد الوقفة الاحتجاجية .

وأكدت النقابات التربوية،في بيان لها أنه دعما للحركات الاحتجاجية التي تنظمها الأسرة التربوية وتأييدا لمطالبهم المرفوعة قررت 13 نقابة مستقلة مقاطعة جميع الأعمال الإدارية لنهاية السنة، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربة الأربعاء 26 ماي على الساعة الحادية عشر صباحا، يليها اجتماع لتحديد امكانية مقاطعة امتحانات نهاية السنة.

ودعت النقابات الأسرة التربوية للتجند وإنجاح الوقفة الاحتجاجية وطالبت الحكومة بحلحلة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل بالمطالب المرفوعة حفاظا على استقرار القطاع.