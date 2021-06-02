-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

9 نقابات تربوية تتراجع عن مقاطعة الامتحانات الرسمية

الشروق أونلاين
  • 1623
  • 1
9 نقابات تربوية تتراجع عن مقاطعة الامتحانات الرسمية

قررت تسع نقابات تربوية عدم مقاطعة الامتحانات الرسمية ودعت لإنجاحها وأرجعت سبب ذلك لما وصفته بالوضع الصعب والاستثنائي الذي عاشته الأسرة التربوية هذا العام.

وأكدت النقابات التربوية في بيان لها، الأربعاء، أنه بعد نجاح الحركات الاحتجاجية الأخيرة وإضراب الثلاث أيام اتفقت النقابات على عدم المساس بسير الامتحانات الرسمية مع الاستمرار في المقاطعة الادارية والتمسك بكل المطالب المرفوعة سابقا.

كما طالبت النقابات باستصدار قانون يجرم الاعتداء على عمال وموظفي قطاع التربية.

13 نقابة تدرس مقاطعة الامتحانات الرسمية النهائية

وكانت  13 نقابة تربوية قررت يوم 18 ماي 2021 مقاطعة جميع الأعمال الإدارية، مع بحث إمكانية مقاطعة الامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية، خلال اجتماع ثاني بعد الوقفة الاحتجاجية .

وأكدت النقابات التربوية،في بيان لها أنه دعما للحركات الاحتجاجية التي تنظمها الأسرة التربوية وتأييدا لمطالبهم المرفوعة قررت 13 نقابة مستقلة مقاطعة جميع الأعمال الإدارية لنهاية السنة، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربة الأربعاء 26 ماي  على الساعة الحادية عشر صباحا، يليها اجتماع لتحديد امكانية مقاطعة امتحانات نهاية السنة.

ودعت النقابات الأسرة التربوية للتجند وإنجاح الوقفة الاحتجاجية وطالبت الحكومة بحلحلة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل بالمطالب المرفوعة حفاظا على استقرار القطاع.

مقالات ذات صلة
البليدة: مقتل طفل و18 جريحا في حادث مرور

البليدة: مقتل طفل و18 جريحا في حادث مرور

“الميديا ” ولقاح كورونا.. اختبار الكفاءة والمصداقية!

“الميديا ” ولقاح كورونا.. اختبار الكفاءة والمصداقية!

هكذا احتالت شبكة إجرامية على الراغبين في “الحرقة”

هكذا احتالت شبكة إجرامية على الراغبين في “الحرقة”

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 31 ماي 2021

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 31 ماي 2021

الضبطية القضائية لحماية أعوان الضرائب من جماعات “الأوليغارشيا”!

الضبطية القضائية لحماية أعوان الضرائب من جماعات “الأوليغارشيا”!

الأسواق والدورات الرياضية والمآتم.. قبلة المترشحين للانتخابات

الأسواق والدورات الرياضية والمآتم.. قبلة المترشحين للانتخابات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • نبيل

    ايعقل ان نصل الى هذا الحد من الانحطات و القذارة الى درجة توقيف الامتحان النهائي

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد