90 بالمئة نسبة إنجاز الطريق العابر للصحراء (فيديو)

كشف وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أنّ الطريق العابر للصحراء بلغت نسبة إنجازه 90 بالمئة.

وأكد الوزير خلال كلمته في مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الـ 75 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء أنّ الدولة الجزائرية تولي أهمية بالغة لهذا المشروع، حسب بيان الوزارة.

وكشف رخروخ أن هذا المشروع مرتبط بمشاريع أخرى على غرار مشروع انجاز الطريق الرابط بين تندوف بالجزائر والزويرات بموريتانيا. على مسافة تقارب 800 كلم، حيث يعتبر منفذ جد هام إلى إفريقيا الغربية.

وأشار ذات المسؤول إلى أنه سيتم الشروع في أشغال إنجازه عن قريب بعد الانتهاء من الدراسات التقنية التي هي في مرحلتها الأخيرة، مع دراسة إمكانية ربط هذا المحور بالطريق العابر للصحراء.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق ديناميكية اقتصادية ترفع من نسب التبادلات التجارية مع دول الجوار. من خلال استحداث مناطق للتبادل الحر على مستوى المناطق الحدودية للبلاد، والتي حددها الرئيس تبون، حسبما جاء في البيان.