90 بالمئة نسبة تقدّم أشغال الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا

جاوزت نسبة تقدّم أشغال إنجاز الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ونيجيريا، الممتدّ على مسافة 10 آلاف كلم، الـ 90 بالمئة. حسب ما كشفه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ يوم الإثنين.

وقال رخروخ في تصريح لوسائل الإعلام خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرابع من معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، إن هذا الطريق “يشكل محورا حيويا للتجارة القارية”.

كما أبرز الوزير “أهمية تطوير 44 ميناءً، منها 11 للتجارة الخارجية، و51 مطارا منها 36 مطارا دوليا. لتأمين الربط بين الجزائر وشركائها القاريين والدوليين”.

وأكد الوزير رخروخ أن “هذه الإنجازات لا تقتصر على البنية التحتية المادية فحسب. بل تشمل الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرة كبيرة في تنفيذ المشاريع الكبرى”.

قبل أن يضيف أن “الجزائر تسعى لتصدير هذه الخبرة لدعم مشاريع مشتركة في إفريقيا. ما يمثل رافعة حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز السيادة التنموية القارية”.