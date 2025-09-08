-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
استشهاد العريف الأول عماري سيف الدين خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة
اقتصاد

90 بالمئة نسبة تقدّم أشغال الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا

الشروق أونلاين
  • 485
  • 0
90 بالمئة نسبة تقدّم أشغال الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا
ح.م
جانب من مشاركة الوزير رخروخ في IATF 2025

جاوزت نسبة تقدّم أشغال إنجاز الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ونيجيريا، الممتدّ على مسافة 10 آلاف كلم، الـ 90 بالمئة. حسب ما كشفه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ يوم الإثنين.

وقال رخروخ في تصريح لوسائل الإعلام خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرابع من معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، إن هذا الطريق “يشكل محورا حيويا للتجارة القارية”.

كما أبرز الوزير “أهمية تطوير 44 ميناءً، منها 11 للتجارة الخارجية، و51 مطارا منها 36 مطارا دوليا. لتأمين الربط بين الجزائر وشركائها القاريين والدوليين”.

وأكد الوزير رخروخ أن “هذه الإنجازات لا تقتصر على البنية التحتية المادية فحسب. بل تشمل الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرة كبيرة في تنفيذ المشاريع الكبرى”.

قبل أن يضيف أن “الجزائر تسعى لتصدير هذه الخبرة لدعم مشاريع مشتركة في إفريقيا. ما يمثل رافعة حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز السيادة التنموية القارية”.

مقالات ذات صلة
الجزائر ستحتل المرتبة الثانية قاريا في سوق السيارات.. وهذه رؤيتنا

الجزائر ستحتل المرتبة الثانية قاريا في سوق السيارات.. وهذه رؤيتنا

الرسائل السياسية والاقتصادية للرئيس تبون!

الرسائل السياسية والاقتصادية للرئيس تبون!

بقيمة 60 مليار.. سوناطراك توقع ثلاثة عقود مع مؤسسات جزائرية

بقيمة 60 مليار.. سوناطراك توقع ثلاثة عقود مع مؤسسات جزائرية

صفقة بنصف مليار دولار لتصدير المعدات الكهربائية الجزائرية إلى غرب إفريقيا

صفقة بنصف مليار دولار لتصدير المعدات الكهربائية الجزائرية إلى غرب إفريقيا

الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4000 برميل يوميا

الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4000 برميل يوميا

الجزائر وجنوب إفريقيا تؤكدان على الطابع المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين

الجزائر وجنوب إفريقيا تؤكدان على الطابع المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد