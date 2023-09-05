-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
يُقام من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري في قصر المعرض

90 عارضا في صالون التجارة والخدمات الالكترونية بالجزائر

وهيبة سليماني
  • 104
  • 0
90 عارضا في صالون التجارة والخدمات الالكترونية بالجزائر

كشف رضوان حمو المكلف بالاتصال والتطوير لصالون التجارة والخدمات الالكترونية “إكسل”، في تصريح لـ”الشروق”، أن الطبعة الثانية ستكون مختلفة عن الأولى وستتميز بابتكارات جديدة للعارضين، حيث يعتبر الصالون من أكبر التظاهرات المتخصصة في التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية في الجزائر.

وقال حمو إن صالون “إكسل” الذي سيقام من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري في قصر المعارض بالعاصمة، خصصت له مساحة 4200 متر مربع، ويستعد لاستقبال أكثر من 90 عارضا، ويعد ملتقى رئيسيا لقطاع التجارة الالكترونية، كما أنه منصة نوعية للشركات الجزائرية الراغبة في إبراز تنوع خدماتها ورواد القطاع المتعطشين لاكتشاف العروض الجديدة.

وحسب المتحدث، تهدف الطبعة الثانية، التي يتوقع أن تستقطب 50 ألف زائر خلال الأيام الخمسة المفتوحة له، إلى الترويج للخدمات الرقمية في الجزائر واستعمالها في الحياة اليومية للمواطنين والشركات وكذا تزويد رواد الأعمال بالأدوات اللازمة لازدهار أعمالهم.

وأكد بن حمو أن برنامج الصالون سيكون غنيا بالفعاليات التي تنتظر زوار المعرض الدولي بالصنوبر البحري، خاصة أن المشاركين مميزون، كما ستقام محاضرات بعنوان “talks ECSEL”، في قاعة علي معاشي بنفس المعرض.

ويستضيف صالون “اكسل” ضمن فعالياته مؤتمر “الويب كنجرس (web congress)، الذي انطلق في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشر عالميا، وتمثل الشراكة بين المنظمتين أول خطوة في افريقيا لواب كونجرس، حيث ستكون الجزائر أول بلد افريقي بادر بهذه الشراكة.

للإشارة، فإن الطبعة الأولى للصالون الدولي للتجارة الالكترونية والخدمات الرقمية لسنة 2022، شهدت مشاركة أزيد من 60 عارضا واستقطبت أكثر من 23 ألف زائر.

مقالات ذات صلة
4 قتلى بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي في تلمسان

4 قتلى بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي في تلمسان

هذا جديد مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني

هذا جديد مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني

شباب جزائري يكتسح الجامعات والمعاهد الأوروبية والأمريكية

شباب جزائري يكتسح الجامعات والمعاهد الأوروبية والأمريكية

بداري يؤكد دعم تطوير النماذج الابتكارية (فيديو)

بداري يؤكد دعم تطوير النماذج الابتكارية (فيديو)

مقترح قانون لرفع منحة المعوقين على طاولة البرلمان

مقترح قانون لرفع منحة المعوقين على طاولة البرلمان

10 ألاف أستاذ جامعي يتسلمون الأحد محاضر التنصيب

10 ألاف أستاذ جامعي يتسلمون الأحد محاضر التنصيب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد