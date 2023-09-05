90 عارضا في صالون التجارة والخدمات الالكترونية بالجزائر

يُقام من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري في قصر المعرض

كشف رضوان حمو المكلف بالاتصال والتطوير لصالون التجارة والخدمات الالكترونية “إكسل”، في تصريح لـ”الشروق”، أن الطبعة الثانية ستكون مختلفة عن الأولى وستتميز بابتكارات جديدة للعارضين، حيث يعتبر الصالون من أكبر التظاهرات المتخصصة في التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية في الجزائر.

وقال حمو إن صالون “إكسل” الذي سيقام من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري في قصر المعارض بالعاصمة، خصصت له مساحة 4200 متر مربع، ويستعد لاستقبال أكثر من 90 عارضا، ويعد ملتقى رئيسيا لقطاع التجارة الالكترونية، كما أنه منصة نوعية للشركات الجزائرية الراغبة في إبراز تنوع خدماتها ورواد القطاع المتعطشين لاكتشاف العروض الجديدة.

وحسب المتحدث، تهدف الطبعة الثانية، التي يتوقع أن تستقطب 50 ألف زائر خلال الأيام الخمسة المفتوحة له، إلى الترويج للخدمات الرقمية في الجزائر واستعمالها في الحياة اليومية للمواطنين والشركات وكذا تزويد رواد الأعمال بالأدوات اللازمة لازدهار أعمالهم.

وأكد بن حمو أن برنامج الصالون سيكون غنيا بالفعاليات التي تنتظر زوار المعرض الدولي بالصنوبر البحري، خاصة أن المشاركين مميزون، كما ستقام محاضرات بعنوان “talks ECSEL”، في قاعة علي معاشي بنفس المعرض.

ويستضيف صالون “اكسل” ضمن فعالياته مؤتمر “الويب كنجرس (web congress)، الذي انطلق في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشر عالميا، وتمثل الشراكة بين المنظمتين أول خطوة في افريقيا لواب كونجرس، حيث ستكون الجزائر أول بلد افريقي بادر بهذه الشراكة.

للإشارة، فإن الطبعة الأولى للصالون الدولي للتجارة الالكترونية والخدمات الرقمية لسنة 2022، شهدت مشاركة أزيد من 60 عارضا واستقطبت أكثر من 23 ألف زائر.