90 منصبًا لمتصرفين رئيسيين بمصالح الصحة

فتح أبواب الترشح للمسابقة

أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات عن فتح 90 منصبا ماليّا للالتحاق بالتكوين المتخصص للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.

وخصصت المدرسة رابطا إلكترونيا للتسجيل لفائدة المترشحين الخارجيين والموظفين، فبالنسبة للمترشحين الخارجيين يشترط أن يكونوا حائزين شهادة ليسانس في أحد التخصصات التالية، وهي: العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم التجارية، علوم التسيير أو الحقوق، وأن يكونوا بالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند تاريخ اختتام التسجيلات الخاصة بالمسابقة.

أما المترشحون الموظفون والحائزون شهادة ليسانس في نفس التخصصات السالفة الذكر، فيشترط أن يثبتوا ثلاث سنوات أقدمية عند تاريخ اختتام التسجيلات، وأن يكونوا بالغين من العمر 34 سنة فما أكثر، حيث إن قبول المترشحين الموظفين يكون في حدود 10 بالمئة من العدد الإجمالي للمناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة.

وسيجتاز المترشحون المقبولون اختبارات كتابية في اللغة الأجنبية إنجليزية أو فرنسية، واختبارا في الثقافة العامة، واختبارا في التخصص سواء في القانون الإداري أو الاقتصاد والمالية العامة أو المناجمنت العمومي، وفي حال النجاح بمعدل 10 فما فوق سيخضع المعنيون لاختبار شفهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة مع أعضاء اللجنة، على أن يعلن عن النتائج النهائية عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة ليتلقى الناجحون تكوينا مدته سنتين بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.