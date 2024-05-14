90 % من رؤساء المؤسسات يثقون في نمو الاقتصاد الجزائري

وفق دراسة "المسح العالمي" لشركة برايس ووترهاوس كوبرز

أكدت الطبعة الأولى “الجزائر” لدراسة “المسح العالمي” الصادرة عن مكتب الاستشارة لشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC Global Survey)، الكائن مقرها بلندن، على “تجدد ثقة وتفاؤل” رؤساء المؤسسات الجزائريين، لاسيما فيما يخص النمو الاقتصادي للبلاد.

وأوضحت الوثيقة، أن 90 % من رؤساء المؤسسات المستجوبين أبدوا تفاؤلهم بخصوص آفاق النمو الاقتصادي الجزائري للبلاد.

وقد جرى حفل التقديم بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ووزير المالية، لعزيز فايد، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ورئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة، وعديد الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية والخاصة.

كما أظهرت الدراسة التي قامت بها شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، شريك المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس، أن 87 % من رؤساء المؤسسات الجزائريين، قد عبروا عن ثقتهم بقدرة مؤسساتهم على تحقيق النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة.

و في ردهم على السؤال المتعلق بالأخطار التي ستواجهها المؤسسات، فإن 68 % من رؤساء المؤسسات المستجوبين أشاروا إلى التضخم باعتباره خطرا كبيرا، فيما أشار 51 % منهم إلى تعرضهم للأخطار المرتبطة بالأمن السيبراني.

ومن أجل مواجهة تلك التحديات، فإن 55 % من المديرين يتوقعون تحولا كبيرا لنموذج أعمالهم خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار تحديث مؤسساتهم.

وأشارت الدراسة إلى أن ثلاثة أعمال أساسية أثرت على تحول نموذج أعمال المؤسسات الجزائرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويتعلق الأمر بتطوير منتجات/خدمات جديدة، واستعمال تكنولوجيات جديدة، وإقامة شراكات جديدة استراتيجية.

كما أكدت الوثيقة على مشاركة المؤسسات في مكافحة التغيرات المناخية من خلال إعادة ابتكار مساراتها العملياتية، حيث أشار 56 % من رؤساء المؤسسات إلى قيامهم بأعمال من أجل تحسين الفعالية الطاقوية على مستوى المؤسسة، فيما أكد 47 % منهم على ابتكار منتجات جديدة صديقة للبيئة.

أما فيما يخص التكنولوجيات الجديدة المستعملة، فإن 49 % منهم اعتبروا أن الذكاء الاصطناعي المنتج سيغير “بشكل كبير” الطريقة التي تنتهجها مؤسساتهم في الإنتاج والتموين وجلب القيمة.

يجدر التذكير بأنه تم خلال هذا اللقاء، تنظيم أربعة اجتماعات بمشاركة الوزراء المشاركين، حول مواضيع “المناجم والتعدين” والطاقات المتجددة والرقمنة و الذكاء الاصطناعي و”الاستثمار والتصدير”.

كما تجدر الإشارة إلى أن دراسة المسح العالمي لشركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، عبارة عن تحقيق يستطلع آراء رؤساء المؤسسات عبر العالم حول رؤيتهم المتعلقة بشتى المواضيع على غرار النمو والثقة والتحول والتحديات التي تواجهها المؤسسات، وكذا الرهانات المستقبلية.

وقد قامت الطبعة الـ27 من هذه الدراسة باستجواب 4.700 رئيس مؤسسة خلال الفترة الممتدة من 4 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2023 في 105 بلدان، ومنها الجزائر.