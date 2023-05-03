900 عارض في الصالون الدولي باتيماتيك بقصر المعارض

سيتناول مواضيع "إدارة ما بعد الكوارث" و"النجاعة الطاقوية في المباني"

يشارك 900 عارض بينهم 550 عارضا وطنيا و350 يمثلون 20 دولة، في الطبعة الـ 25 للمعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك” من 7 إلى 11 ماي الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، تحت رعاية وزير السكن والعمران والمدينة.

وحسب منظمي الصالون، فإنه على مدار الدورات السنوية السابقة، أصبح “باتيماتيك” أهم تجمع مهني لقطاع البناء القاري، على المستوى حيث تمثل جميع فروع البناء ومواد البناء والأشغال العمومية، إذ وصل المعرض إلى مستوى من النضج بعد ربع قرن من الوجود، مما سمح بإجراء طبعة 2022، على الرغم من سياق ما بعد “كوفيد 19″، بمشاركة 750 عارضا بما في ذلك 500 شركة وطنية و250 شركة أجنبية من 15 دولة على مساحة حوالي 22000 متر مربع.

ويشكل المعرض، الذي يمثل جميع قطاعات البناء تقريبا، فضاء مخصصا لالتقاء المهنيين الوطنيين والأجانب الذين يستفيدون من فرص كبيرة لتسليط الضوء على مهاراتهم ومنتجاتهم وابتكاراتهم الجديدة، وإقامة علاقات تجارية مثمرة.

وستشهد نسخة 2023 رفع مستوى آداء المعرض، بما في ذلك تحسين ظروف المشاركة للعارضين وتنظيم العديد من النشاطات والمناقشات العلمية حول قطاع البناء، بالإضافة إلى البرنامج الدراسي والتقني الذي سيقام في قاعتي المؤتمرات علي معاشي والمديرية العامة “صافكس”، حول مواضيع مختلفة يتم عرضها خلال الندوات التي يقدمها أخصائيون رفيعي المستوى، تحت إشراف إطارات وخبراء من وزارة السكن والعمران والمدينة.

وسيتناول البرنامج مواضيع تتعلق بـ “منصة إدارة ما بعد الكوارث”، “النجاعة الطاقوية في المباني” و”المؤسسة في مواجهة تحدي التصدير”.

كما ستنظم على هامش الصالون المسابقة الـ 12 للمهندسين المعماريين الشباب، وهي فرصة للطلاب والمهندسين المعماريين الشباب لعرض معارفهم العلمية وإظهار مهاراتهم التطبيقية وروح الابتكار لديهم في المجال.