9000 “نقطة خطر” قيد المعالجة بالطرقات.. وخطة استعجالية لكبح حوادث المرور!

84 ألف تدخل لإصلاح منظومة السلامة والحكومة تتحرك:

في ظل تصاعد حوادث المرور وتحوّل بعض المقاطع إلى ما يشبه “مصائد مفتوحة” للمستعملين، تحركت الحكومة لإطلاق برنامج وطني استعجالي لتعزيز سلامة الطرقات، يستهدف بالدرجة الأولى القضاء على النقاط السوداء وإعادة تأهيل التجهيزات الأساسية التي تضمن الرؤية والأمان، هذا التوجّه الجديد لا يقتصر على الصيانة التقليدية، بل يقوم على مقاربة وقائية مدعّمة بتمويل خاص لسنة 2026، وإعادة ضبط معايير اقتناء تجهيزات السلامة وفق دفتر شروط جديد قيد التحضير.

وتكشف المعطيات الرسمية عن أرقام صادمة تعكس حجم التدهور المسجل ميدانيا، حيث تم تجديد 84 ألف وحدة من التجهيزات العاكسة للضوء عبر الشبكة، ما يعكس اتساع رقعة النقائص، في وقت يجري فيه حاليا تجديد 9000 وحدة إضافية على مستوى مقاطع خطيرة، خاصة بالمنحدرات المعروفة بكثافة الحوادث، كما تم تخصيص برنامج لتثبيت 17 ألف وحدة جديدة لتعويض التجهيزات المتضررة، في مؤشر واضح على حجم التلف الذي طال عناصر أساسية في منظومة السلامة المرورية.

جلاوي: دفتر شروط جديد قيد التحضير لاقتناء تجهيزات أمن الطرقات

وفي السياق، كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، عن برنامج وطني خاص لضمان أمن وسلامة الطرق، يتضمن تخصيص غلاف مالي لصيانة شبكة الطرق السيّارة، لاسيما على مستوى النقاط المصنفة سوداء، إلى جانب إعداد دفتر شروط جديد لاقتناء التجهيزات المتعلقة بالطرقات، بهدف تدارك النقائص المسجلة وتعزيز شروط السلامة المرورية.

وجاء في رد الوزير على النائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو، المؤرخ في 4 مارس الجاري، اطلعت عليه “الشروق” بخصوص تدهور وغياب الكواشف العاكسة على الحواجز الإسمنتية والحديدية بالطرق السريعة والطريق السيّار شرق-غرب والطريق السيار شمال-جنوب، أن الوضعية الحالية لهذه التجهيزات على مستوى الطريق السيّار شمال-جنوب تبقى في مجملها مقبولة، حيث أن معظم هذا المحور مزود بها، مع ضمان تنظيفها دوريا من طرف مصالح “الجزائرية للطرق السيّارة”، رغم تأثرها نسبيا في الفترة الأخيرة بفعل الأحوال الجوية، على أن يتم تدارك النقائص المسجلة ضمن برنامج صيانة الطرق السيّارة لسنة 2026، فيما تتم معالجة الاختلالات المسجلة على مستوى الطرق السريعة والطريق السيّار شرق-غرب بصفة دورية.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن عمليات صيانة وتجديد واستبدال التجهيزات العاكسة للضوء تندرج ضمن برامج التجهيز السنوية، في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى ضمان سلامة مستعملي شبكة الطرق السيّارة، مع احترام المعايير التقنية المعمول بها، حيث تم تجديد 84 ألف وحدة من هذه التجهيزات عبر مختلف الشبكة، منها ما يقارب 20 ألف وحدة على مستوى مقطع الوسط، إضافة إلى تجديد 2100 وحدة على مستوى مداخل ومخارج المحولات بمقطع الوسط.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الأشغال جارية حاليا لتجديد 9000 وحدة من التجهيزات العاكسة للضوء على مستوى مقطع الوسط للطريق السيّار شرق-غرب، لاسيما على مستوى منحدر الجباحية وبودربالة بولاية البويرة، ومنحدر الأربعطاش بولاية بومرداس، إلى جانب منحدري أولاد مهدي وعين السلطان بولاية عين الدفلى، في إطار تعزيز شروط السلامة المرورية بهذه المقاطع، وإضافة إلى ذلك، تم تخصيص غلاف مالي لتثبيت 17 ألف وحدة إضافية من التجهيزات العاكسة على المزالق الأمنية الخرسانية والمعدنية، بهدف تعويض الوحدات المتضررة أو المتلفة، مع برمجة اقتناء 7 لفات من الأشرطة لتعويض تلك المتدهورة بفعل حوادث المرور أو التأثيرات المناخية المختلفة، بما يسمح بضمان التدخل الفوري والحفاظ على مستوى الرؤية والسلامة.

بالمقابل، أكد الوزير أن مقطع الطريق السيّار رقم 1 (أ) الواقع بإقليم ولاية المدية، والمسيّر من طرف مديرية الأشغال العمومية، مجهز بالكامل بهذه التجهيزات، ويخضع لعمليات صيانة عادية ودورية، مع توفر مخزون احتياطي كاف يتيح التدخل السريع واستبدال الوحدات المتضررة كلما دعت الضرورة.

أما بخصوص الآجال المسطرة لمعالجة النقائص المسجلة ميدانيا، لاسيما على مستوى المقاطع المصنفة كنقاط سوداء، فأوضح الوزير أن الإجراءات ذات الصلة لا تزال قيد التحضير، من خلال إعداد دفتر شروط لاقتناء التجهيزات اللازمة، تمهيدا للشروع في عمليات التدعيم وفق الأولويات المسجلة.

كما شدد الوزير في رده على التزام مصالحه بضمان الصيانة المستمرة للتجهيزات العاكسة للضوء، والعمل على تعزيز مستوى السلامة عبر كامل شبكة الطرق السيّارة، بما يكرّس تحسين جودة الخدمة العمومية والحفاظ على أمن مستعملي الطريق.