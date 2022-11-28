اتحاد الكرة الإيراني يُذكّر كلينسمان بِفضيحة ألمانيا والنمسا ضد الجزائر

ذكّر اتحاد إيران لِكرة القدم لاعب ومدرب منتخب ألمانيا سابقا يورغن كلينسمان، بِفضيحة تورّط فريقه الوطني رفقة النمسا، بِترتيب نتيجة مباراة بينهما لِإقصاء الجزائر من كأس العالم 1982.

ولُعبت مباراة مُنتخبَي ألمانيا الغربية والنمسا بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمونديال إسبانيا 1982، وأثارت استياءً عارما، بعد أن لفّتها شبهات ترتيب النتيجة. وانتهت بِفوز فريق “المانشافت” بِهدف لِصفر، وتأهّله للدور الثاني رفقة النّمسا، نظير إقصاء “الخضر”.

وقال اتحاد الكرة الإيراني في أحدث بيان له: “كلينسمان بِصفته ألمانيا، لن يُحْكَمَ عليه في أكثر الأحداث المُخزية في تاريخ كأس العالم، عندما رتّبت ألمانيا الغربية والنمسا نتيجة مباراة في مونديال 1982 على حساب الجزائر، من أجل يتأهّلا معا للدور الثاني، بِفوز الأولى بِهدف لِصفر. ولا على سقطاته الاستعراضية الشهيرة في منطقة جزاء المنافس. ولا على أيّ مسألة سياسية أو تاريخية مرتبطة بِبلاده”.

وجاء بيان اتحاد الكرة الإيراني ردّا على أحدث تصريحات للألماني كلينسمان أدلى بها لِهيئة الإذاعة البريطانية، حول دكّة بدلاء منتخب إيران في المباراة التي فازوا بها (2-0) على بلاد الغال، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمونديال قطر 2022.

وقال يورغن كلينسمان: “ليس بِالصدفة. فعلوا كلّ هذا عمدا. هذا جزء من ثقافتهم، هكذا يلعبون. يُرهقون الحكم. لقد شاهدت مقعد البدلاء.. يقفزون دائما ويُزعجون مساعد الحكم والحكم الرابع. هذه هي ثقافتهم. تجعلك تفقد تركيزك حيال ما هو مهمّ حقّا بِالنسبة لك”.

ويشغل يورغن كلينسمان منصب عضو في الهيئة الفنية التي عيّنتها “الفيفا” لِتحليل مقابلات كأس العالم 2022.

بِدوره، ردّ الناخب الوطني الإيراني كارلوس كيروش على كلينسمان، في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال: “رغم أنّك لا تعرفني شخصيا، فأنت تُشكّك في شخصيتي بِحُكم نمطي مُتحامل ينمّ عن فوقية. بِغضّ النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات بِشأن ثقافة إيران والمنتخب الإيراني واللاعبين وصمة عار على كرة القدم”.

واختتم التقني البرتغالي كيروش تغريدته مُستغربا إطلاق إطار فني في هيئة دولية تُشرف على تنظيم المونديال تصريحات مثيلة، ودعا “الفيفا” – ضمنيا – إلى إقالة يورغن كلينسمان.